اللجنة العامة لـ«النواب» تعقد أولى اجتماعاتها بالفصل التشريعي الجديد

تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، صباح اليوم، أول اجتماع لها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021، ومن المقرر أن تشارك الهيئات البرلمانية الممثلة تحت القبة بواقع 10 أعضاء في تشكيل اللجنة العامة.

وقالت مصادر إنّه سيتم اختيار الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الاجتماعي الديمقراطي كأحد الشخصيات الخمسة التي يختارها مكتب المجلس.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، فضلا عن ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

أحد اختصاصاتها دراسة تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

كما تضم اللجنة في تشكيلها، 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة، ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

وإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في اللائحة، تختص اللجنة بما يأتي: أولاً: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأي بشأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، كما تدرس اللجنة العامة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب بشأنها.

وللجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.