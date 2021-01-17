مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروعات المنيا الجديدة: التزموا بالمواعيد المحددة

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة تنمية مدينة المنيا الجديدة ومسئولو الجهاز، جولة ميدانية بعددٍ من مشروعات مدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار حرص قيادات الهيئة على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي تمّ وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة.

واستهل مسؤولو الإسكان، جولتهم، بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 140 ألف م3/يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 20ألف م3/يوم، مؤكّدين سرعة إنهاء أي أعمال متبقية لسرعة دخول المحطة الخدمة لتحقيق أعلى استفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة.

كما تفقد مسؤولو الإسكان، مشروع محطة تنقية المياه الدائمة (المرحلة الثانية) بطاقة 50 ألف م3/يوم، وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعة لـ2040 (85 عمارة) تمّ الانتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ1360 فدانا، وكذا أعمال تنفيذ 480 وحدة سكنية (20 عمارة) لمنخفضي الدخل بمبادرة الرئيس «سكن كل المصريين» بمنطقة الـ1360 فدانا.

كما تابع مسؤولو وزارة الإسكان، الاستعدادات الأخيرة لتسليم 528 وحدة سكنية (22 عمارة) لحاجزيها بالمرحلة الأولي بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمنطقة الترفيهية أسفل نادي المهندسين.

وشدد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال جولته بالمدينة، على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها في المواعيد المحددة، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل.