الإسكان: 5 سنوات حداً أقصى لبناء أراضي المجتمعات العمرانية بالمدن

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قطع أراضٍ بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، وقرعات جديدة واحدة تلو الأخرى، لمواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية بعد ارتفاع الأسعار، وضمن الشروط المنصوص عليها للحصول على قطعة أرض، البناء عليها خلال مدة زمنية لا تتخطى 5 سنوات كحد أقصى من موعد الاستلام.

ويتم سداد ثمن قطعة الأرض، بنظام تقسيط يمتد إلى 3 سنوات، تسهيلاً على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، للبناء عليها والاستقرار بها.

وأتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد في القطعة الواحدة، عكس ما يتم في الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط الحصول على أراضى الإسكان الاجتماعي

ومن أهم شروط الحصول على أراضى الإسكان الاجتماعي، أن يكون شخصا طبيعيا، مواطناً مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة»، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقًا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

بجانب أنه لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة.

وتطرح تلك الأراضي في عدد من المدن الجديدة، أبرزها: «العاشر من رمضان، وأكتوبر، وحدائق اكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والسادات»، وغيرها من المدن الجديدة.