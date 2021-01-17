تعيين 3660 شابا بوظائف قطاع خاص واستثماري في الجيزة

9543 طلب تشغيل تسلمتها مديرية القوى العاملة في محافظة الجيزة، منها 100 طلب مقدمة من ذوي القدرات الخاصة، وكانت النتيجة، بتعيين 3660 بينهم 74 شاباً من ذوي القدرات.

محمد سعفان، وزير القوى العاملة قال إنَّ مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة تمكّنت من توظيف 3660 شاباً، بينهم 74 شاباً من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتمّ تسجيل 9543 راغب عمل منهم 100 من ذوي القدرات.

بالأرقام.. نتائج إدارة التشغيل

وزير القوى العاملة أكّد أنَّه تمّ استخراج 1673 شهادة قياس مستوى المهارة و1677 رخصة مزاولة الحرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، موضحًا أنه تلقي تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية، لاطلاعه علي بإنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضي، ذكر فيه أنَّه في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 67 منشأة، وإعادة التفتيش 200 منشأة أخرى.

وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 186 منشأة أخرى، إضافة إلى بحث 5 شكاوى، أما عن مجال التفتيش العمالي، جرى التفتيش على 341 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 242 محضراً عمّالياً، وبحث 115 شكوى، وعمل 6 ندوات توعية حضرها 77 شخصاً.

المخصصات المالية لرعاية العمالة غير المنتظمة

رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين كان لها نصيب في تقرير مدير المدرية، حيث جري صرف 4 منح زواج بـ12 ألف جنيه، و18 منحة مولود بإجمالي 36 ألف جنيه، و4 منح وفاة بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومصروفات إستعلام للتلاميذ بمبلغ 2851 جنيهاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه 58 ألفاً و851 جنيه، لـ26 حالة، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ12 عاملاً بمبلغ 28 ألف و801 جنيه.

المديرية تولت أيضًا استخراج 70 ترخيص عمل لأجنبي، وتجديد الترخيص لـ10 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، كما تلقت المديرية 657 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تمّ تسوية 58 شكوي منها ودياً، وإحالة 178 شكوى للمحكمة العمالية، وتبقت 421 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.