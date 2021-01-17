بالخطوات.. كيف تحصل على سيارة بقسط 1500 جنيه شهريا على 10 سنوات؟

ما زال المواطنون يواصلون تقديم طلبات إحلال السيارات بأخرى جديدة «زيرو» للعمل بالغاز الطبيعي، إذ لم ينته التقديم بنهاية المعرض الذي أقيم في الفترة من 4 لـ6 يناير، وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات، والتقديم مفتوح أمام المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني: www.gogreenmasr.com، كما لم يتم تحديد موعد لنهاية التقديم.

وتستهدف المبادرة خلال 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة «تاكسي» و«ملاكي»، و15 ألف ميكروباص، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامين 2022، و2023، وذلك وفقًا لما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة.

وتتيح المبادرة إحلال سيارتك القديمة بأخرى جديدة من اختيارك بحافز مادي يصل إلى 60 ألف جنيه مصري كمقدمة للسيارة الجديدة من اختيارك وتعمل بالغاز الطبيعي وبفائدة 3% فقط ولفترات سداد تصل حتى 10 سنوات، على أن يبدأ قسط السيارة من 1500 جنيه لإحدى أنواع السيارات، يزيد حسب نوع السيارة الذي يختاره المواطن من البدائل المطروحة في المبادرة، على أن يتم تخريد السيارات القديمة.

خطوات الحصول على سيارة جديدة «زيرو»

- يتطلب منك أولًا لتسجيل الطلب إنشاء حساب خاص بك على الموقع.

- ويتم إنشاء الحساب عن طريق إدخال الاسم رباعيًا ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم القومي ورقم الهاتف الأرضي وإدخال السن واختيار المحافظة، وإضافة صورة ثم الضغط على «إنشاء حساب».

- بعد ذلك تصل للمتقدم رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته تتضمن كلمة المرور التي ستدخل بها في المرات اللاحقة، وبعدها سجل الدخول مرة أخرى.

- بعد ذلك يتم إدخال بيانات مالك المركبة وهي الاسم رباعيًا ونوع المالك «أفراد - جهات»، والرقم القومي.

- وتتمثل الخطوة التالية في إدخال بيانات الترخيص وهي رقم لوحة السيارة بالحروف والأرقام، واختيار المحافظة التابع لها، وإدخال تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص ورفع ملف PDF يتضمن بيانات السيارة، ويجب أن يحتوي الملف على الآتي: «صورة بطاقة الرقم القومي - صورة رخصة تسيير المركبة - مستندات إثبات ملكية السيارة حال عدم إثبات المالك الحالي في الرخصة - مستند إثبات محل الإقامة (عقد إيجار/ تمليك وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث)»، ثم الضغط على «التالي».

- أما الخطوة التالية فتتمثل في إدخال بيانات السيارة وهي: ماركة السيارة والموديل والفئة وسنة التصنيع ورقم الموتور ورقم الشاسيه، ونوع السيارة، ثم الضغط على «التالي».

- بعد ذلك ينقلك الموقع إلى خيار تحديد من البدائل المطروحة، والتي تمكنك من اختيار السيارة التي تريدها، ثم الضغط على «حفظ».

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يذكر أنّ شركات «غبور أوتو، الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، نيسان موتورز إيجيبت، المنصور للسيارات»، في إحلال السيارات الملاكي، 5 آلاف سيارة طراز: «لادا جرانتا» بسعر 182.5 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط 1576 جنيه لمدة 10 سنوات، إضافة إلى 10 آلاف سيارة طراز «BYD f3» بمبلغ 168.6 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط شهري، 1718 جنيه، بضمان 3 سنوات.

كما تقدم 5 آلاف سيارة «أكسنت» بمبلغ 180 ألف جنيه، بقسط شهري 1842 جنيه شهريًا لمدة 10 سنوات، و5 آلاف سيارة «ألنترا» بـ204 آلاف جنيه، وقسط شهري على 10 سنوات قيمته 2102 جنيه، فيما ستقدم شركة نيسان موتورز إيجيبت 9 آلاف سيارة طراز «صني» بسعر 181.4 ألف جنيه، وقسط 1857 شهريًا، وطراز «سنترا» بـ246.2 ألف جنيه، بقسط 2559 جنيه شهريًا، وستقدم شركة المنصور للسيارات، 12 ألف سيارة شيفرولية أوبترا، بمبلغ 185 ألف جنيه للسيارة شاملة الضرائب، وبقسط شهري على 10 سنوات قيمته، 1896 جنيه.