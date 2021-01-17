عمرو يونس: سيكون لنا نقاشات مثمرة وأوراق بحثية لأي قضايا ترسل للجنة

قال النائب عمرو يونس، أمين سر لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، عقب اختياره عضوا باللجنة العامة بمجلس النواب، إنه سعيد بوجوده داخل اللجنة، قائلا: «شرف لي هذا الاختيار».

وأشار النائب في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة العامة يقع على عاتقها مناقشة قضايا هامة، متابعا: «سيكون لنا نقاشات مثمرة بها وأوراق بحثية لأي قضايا قد تؤول لها».

وأوضح أن عضويته باللجنة بمثابة تكليف له في ظل اختصاصات اللجنة التي تناقش الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ولفت إلى أنه سيتم بكل دقة دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، متابعا: «سنقدم كل الأوراق حيال أي دراسة تحال للجنة أو تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية».

هيئة مكتب المجلس تختار داوود وخيرالله أعضاء باللجنة العامة

وانعقدت اللجنة العامة بمجلس النواب صباح اليوم، وتم التوافق داخل هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب، على اختيار كل من ضياء الدين داوود (مستقل)، زأحمد فؤاد أباظة (أقدم الأعضاء بالبرلمان، منذ دورة 1990)، وأحمد خليل خير الله (حزب النور)، وفريدى البياضى (المصرى الديمقراطى)، وعمرو يونس (مستقل).

جدير بالذكر أن المادة 24 من لائحة المجلس تنص على: «تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضوا واحدا من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.