مصلحة الضرائب: تعاون مستمر ومثمر مع الغرف التجارية لنشر الوعي الضريبى

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دور اتحاد الغرف التجارية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، في التعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد وبين المصلحة من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في ظل مرحلة التطوير والميكنة والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا بما يساهم في التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم من أجل دعم الالتزام الطوعي وتشجيع الممولين الملتزمين، وفي ذات الوقت قطع كل السبل أمام غير الملتزمين حتى لا يتهربوا ضريبيًا هذا بالاضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ويأتى ذلك من خلال ميكنة كافة الإجراءات الضريبية وميكنتها وربطها ببعضها البعض، وكذلك من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقد بين الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، على تنظيم سلسله ندوات توعيه ضريبية من خلال الاتحاد العام، ولخدمه أعضاء الاتحاد، وكذا رفع الوعي الضريبي ونشر رسائل التوعيه الخاصه بمنظومه الإجراءات الضريبة الموحدة وكل التحديثات الضريبية، لافتًا إلى أن الاتحاد يقوم بتقديم كل الخدمات والتوعية المطلوبة إلى 5 مليون تاجر وصانع منتسب للغرف التجارية في 27 محافظة.

وأشار عز إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يحرص على التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتمثل أهم سبل هذا التعاون في مكاتب الإرشاد الضريبي في كل محافظات الجمهورية والتي ساعدت فى تحويل نسبة كبيرة من التجارة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية.

ولفت إلى أن هناك قرار وزاري بتشكيل لجان عليا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية لحل مشاكل أعضاء الاتحاد بشكل فوري على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لممولي المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وحاضر بالندوة عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص بمركز كبار الممولين، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، ومؤمن عاصم المستشار الضريبي بشركة IBM.

وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الالكتروني، وضريبة القيمة المضافة.

وقال ياسر تيمور إنه تم انطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجاري على مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين.

وتابع أن هذه المنظومة هي نتاج للإجراءات التي تم توحيدها، والمصلحة تسير وفق خطة طموحة جدا وكان لدينا تحديات كبيرة جدا لإطلاق تلك المنظومة، ولكن استطعنا إطلاقها في ميعادها.

وأوضح أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة أتاحت للممول حساب شخصي ليسجل به بياناته كممول، وكذلك يستطيع الممول أن يقوم بتسجيل الوكلاء عنه ويستطيع كذلك تحديد أي نوع من الإقرارات التي يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه كذلك يستطيع الممول تغيير أو إلغاء من قام بتسجيله وكيلًا له بكل سهولة.