10 معلومات عن فاتن حمامة في ذكرى وفاتها أبرزها «لثغة الراء»

فنانة من الطراز الثقيل، موهبتها وإمكانيتها نقلتها إلى النجومية في سنوات قليلة، وقدمت للوسط الفني أعمال هامة حصدت من خلالها على عدّة جوائز فنية، إنها الفنانة فاتن حمامة التي رحلت عن عالمنا منذ 6 سنوات في مثل هذا اليوم.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن الفنانة فاتن حمامة التي لقبت بسيدة الشاشة العربية.

- سُميت «فاتن» نسبة إلى عروسة كان يملكها شقيقها منير، والتي أهداها إليها في اليوم الذي ولدت فيه.

- دخلت الوسط الفني بالصدفة، عندما قرأ والدها إعلانًا في الصحف يطلب ممثلة طفلة لدور أمام «محمد عبد الوهاب» بعث له بصورة لها، وبالفعل سافرت إلى القاهرة وتمت مقابلتها، وأعجب بها.

10 جنيهات أول أجر لفاتن حمامة

- أول أجر حصلت عليه فاتن حمامة كان 10 جنيهات عن فيلم «يوم سعيد» في عام 1940، وارتفع أجرها إلى 50 جنيه في فيلم «رصاصة في القلب» في عام 1944.

- فازت فاتن حمامة بلقب أجمل طفلة في مصر عام 1940.

عاشت خارج مصر في الفترة بين عامي 1966 و1971، ولم تعد سوى بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر.

- صاحبة أعلى أجر بين نجمات جيلها.

- حصلت على لقب سيدة الشاشة العربية بسبب فيلم «موعد مع الحياة» من إنتاجها هي مع زوجها المخرج عز الدين ذو الفقار.

- لقبت بـ «نجمة القرن» من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين في عام 2000

كانت تعاني من لثغة في حرف الراء

- كانت تعاني من لثغة في حرف الراء، وتلقت تدريبات كثيرة على يد الفنان الراحل زكي طليمات مما ساعدها في التغلب عليها.

- كان لأعمالها تأثيراً على المجتمع، فبعد عرض فيلمها «أريد حلًا»، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لكي يسمح للمرأة المتزوجة برفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بالخلع.

- هناك فيلمان لفاتن حمامة شاركا في مهرجان كان السينمائي، فيلم « لك يوم يا ظالم» وفيلم « صراع في الوادي».

110 عمل سينمائي رصيد فاتن حمامة بالسينما

- قدمت مايقرب من 110 عملاً سينمائياً، من أبرزها، «أرض الأحلام، امبراطورية ميم، الليلة الأخيرة، لاتطفئ الشمس، نهر الحب، وعدد أخر من الأعمال السينمائية» .

- في عام 1993 توقفت عن التمثيل لمدة ثمان سنوات قبل أن تعود بمسلسل (وجه القمر) عام 2000.

- حازت على جائزة تقديرية من الاتحاد النساء السوفيتي عن فيلم «امبراطورية ميم» بعد عرضه في مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

وصيتها الأخيرة قبل وفاتها

- أوصت بعدم إقامة عزاء لها.