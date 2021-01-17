مصرع طفلة وإصابة شقيقيها في انهيار منزل بأسيوط

لقيت طفلة مصرعها، بينما أصيب أشقاؤها الثلاثة، في انهيار جزئي لمنزل وقع قبل قليل بقرية شطب، التابعة لمركز أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انهيار لمنزل وأنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جزء من منزل ملك المواطن محمود عبد الغني علي سليمان، بشارع المدرسة الثانوية.

واُنتشل من تحت أنقاض الجزء المنهار ثلاثة أطفال أشقاء، هم كل من فاطمة محمود، 3 سنوات، وشقيقتها «هدى»، 13 سنة، وشقيقها «عبدالله»، 4 سنوات، وذلك بواسطة قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ من بينهم الأولى جثة هامدة، ونُقل المصابان والجثة إلى مستشفى الإيمان العام بواسطة سيارات الإسعاف.

وأُخطرت الشؤون الاجتماعية لحصر الخسائر، وجاري رفع الأنقاض وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.