ضبط 10 كيلو إستروكس خلال حملة أمنية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تصنيعها، أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام كلٍ من (عاطل – له معلومات جنائية وزوجة نجله، مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذين من الشقة محل سكنهما مكانا لنشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال وجودهما في الشقة المشار إليها، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 10 كيلو جرامات وكمية من مخدر البودرو2 ميزان حساس وزجاجة بداخلها مادة الأسيتون المستخدم في تصنيع مادة الإستروكس المخدر بالإضافة إلى زجاجتين بداخلهما مادة التنر وكمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة معدة للتعبئة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، و المبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.