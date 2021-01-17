أماكن ورسوم 50 ساحة انتظار للسيارات بالجيزة

خصصت محافظة الجيزة 50 ساحة انتظار للسيارات بالشوارع، تنفيذًا للقانون رقم 150 لسنة 2020، والخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بهدف القضاء على الانتظار العشوائي، من خلال طرح مساحات من الشوارع موازية للرصيف للمزايدةن، على أن يجرى التعاقد مع الشركات بشكل سنوي.

وفعّلت محافظة الجيزة القانون بتخصيص أماكن بشوارع الهرم وفيصل كساحات انتظار وأحياء جنوب والدقي، ويتم تحصيل مقابل الانتظار المؤقت بالشارع بإيصالات رسمية، مشيرة إلى تشغيل «سُياس» بالأماكن المخصصة.

القضاء على الانتظار العشوائي

وأصدرت محافظة الجيزة اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة، للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية، والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن اللائحة الجديدة تهدف لتنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة، وإيجاد حل للمشكلات المرورية، والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.

التعريفة المقررة للانتظار يوميًا

وكشف المحافظ عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة، وهى كالتالي:

تعريفة الانتظار / يوم 10 جنيهات للسيارات الملاكي والتاكسي، و20 جنيهًا للسيارات الميكروباص والميني باص بأنواعه، و30 جنيهًا لعربات الأتوبيس، ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء أو المراكز، طبقًا لرؤية الحى أو المركز، على أن لا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.

وتعاقدت محافظة الجيزة مع عدة شركات لإدارة الانتظار المؤقت بعدد من شوارع المحافظة، أهمها شوارع الهرم وفيصل والدقي والعجوزة بشكل سنوي ونصف سنوي.

الاماكن التي خُصصت بشارع الهرم:

- أمام كايرو مول

- أمام سنترال الهرم «حسن محمد»

- أمام شارع ضياء

- أمام محطة الطالبية

- امام محطة سهل حمزة

- أمام الوفاء والأمل

- شارع مستشفى الهرم

- المجلس القومى للمرأة

الأماكن التي خُصصت في شارع فيصل كساحات انتظار مؤقت:

- كلية التربية الرياضية

- أمام محطة الطوابق اتجاه الجيزة

-أمام محطة التعاون

- أمام شارع العشرين

- قبل شارع أحمد كامل اتجاه كوبرى فيصل

- أمام محطة الطالبية اتجاه كوبرى فيصل".

ساحات الانتظار في حي جنوب الجيزة:

- شارع المحطة

- بجوار سوق شباب الخريجين بشارع ربيع الجيزي

- بعد محطة مترو المنيب

- شارع الجامعة

- ساحتان بشارع مراد فى الاتجاهين والمفعلة في اتجاه الكنيسة.

الساحات المخصصة في حي الدقى والعجوزة:

- ساحتان فى شارع مصر والسودان واحدة بعد جراج هيئة النظافة بشارع مصر والسودان والأخرى بعد منطقة المساكن.

- ساحتان فى شارع التحرير بعد مقار فى اتجاه ميدان الجلاء وأخرى أمام سيتى درنك.

- ساحتان فى شارع التحرير الاتجاه الآخر.

ساحة عند شارع السد العالى والأخرى قبل مدرسة عامر عبد المقصود

- 4 ساحات فى شارع الإدارة العامة للمرور بمنطقة بين السريات

- 4 ساحات فى شارع مصدق- 2 فى شارع وزارة الزراعة واحدة عند مشروع شارع 306 والثانية نهاية كوبرى أكتوبر اتجاه ميدان الدقى

- 3 ساحات فى شارع الدقي:

- ساحتان فى شارع سليمان أباظة

- ساحة بشارع سلمان جوهر

- 4 ساحات فى شارع شهاب

- 2 فى شارع البطل

- ساحة فى شارع النيل

- ساحة عند مسرح البالون