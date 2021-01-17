5 ملايين جنيه غرامة مخالفة حقوق الملكية منها سرقة المسلسلات

منحت لائحة الجزاءات والتدابير الإعلامية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق مواجهة خرق حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في المادة رقم 26 منها، والتي بينت العقوبات التي تفرض على الوسائل التي تنتهك هذه الحقوق وتصل لغرامة 5 ملايين جنيها.

كما اتخذ المجلس إجراءات ضد مجموعة قنوات بانوراما وعدد من المواقع الإلكترونية التي تقوم ببث مسلسلات وأفلام دون إذن أصحابها، طبقا لتقرير لجنة الشكاوى.

حجب ومصادرة المادة المخالفة

وتنص المادة 26 من لائحة جزاءات الأعلى للإعلام على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الملكية الفكرية يكون للمجلس الأعلى للإعلام اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لضمان حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وفى سبيل ذلك يحجب وتصادر المادة المخالفة والإلزام بمبلغ مالي لا تزيد قيمته عن 5 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، مع إلزام المخالف بسداد التعويض المالي المناسب للطرف الذي انتهكت حقوق ملكيته الفكرية، وفقا للضوابط التي يحددها المجلس ولا يخل له بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أو لائحة أخرى.

وقف ترخيص قنوات بانوراما

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في وقت سابق، إيقاف ترخيص مزاولة نشاط البث الفضائي لقنوات بانوراما الفضائية المملوكة لشركة بانوراما للإنتاج الإعلامي لمدة 6 أشهر بناء علي توصية لجنة الشكاوى بالمجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحايل هذه القنوات بالتلاعب في نقل البث عبر الترددات المخصصة لها عبر قمرين صناعيين، وقيامها بالقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

حجب المواقع التي تبث أعمالا درامية

وبخصوص المواقع الإلكترونية فقد خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لسرعة حجب المواقع التي تبث أعمالا درامية، وتحديد القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، بعدما رصد المجلس، بحسب بيان سابق له، العديد من المواقع التي تقوم ببث محتوى مملوك للغير، من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام، مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوى خسائر بالغة.