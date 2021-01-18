تزيد حسب المنطقة.. تكلفة استخراج رخصة سايس

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، الذي أصدَرت وزارة التنمية المحلية القرار رقم 5 لسنة 2021، تكاليف استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، كما نص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

رسوم استخراج رخصة «سايس»

وبحسب المادة (8) والتي ترصد رسوم استخراج رخصة منظمي المركبات في الشواعر للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد فتكون بحسب الأحوال.

إذا كانت الرخصة للعمل في المدن والأحياء، يكون رسم الترخيص قيمته ألف جنيه لعدد من مركبة واحدة إلى عشرين مركبة، وتزيد لتصل إلى 2000 جنيه في المدن والأحياء حال تجاوز عدد المركبات 21 مركبة فيما أكثر.

أما إذا كانت الرخصة للعمل في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، فيكون رسم الترخيص 1500 ألف جنيه لعدد مركبات من مركبة واحدة إلى عشرين مركبة، وتزيد لتصل إلى 3000 جنيه في حال تجاوز عدد المركبات 21 مركبة فيما أكثر.

أما فيما يخص الأماكن المميزة فإن رخصة العمل في تنظيم مركبات الشوارع تبلغ، 2000 جنيه لعدد مركبات من مركبة واحدة إلى عشرين مركبة، وتزيد لتصل إلى 3000 جنيه في حال تجاوز عدد المركبات 21 مركبة فيما أكثر.

الرخصة سارية لـ3 سنوات

وبحسب المادة (6): تصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة.

وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.