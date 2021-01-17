سلطنة عمان: إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع بداية من الغد

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في سلطنة عمان، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءا من الساعة السادسة من مساء غدا الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية.

وأشارت اللجنة العمانية، إلى تهاون عدد متزايد من العمانيين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خصوصا عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخيام وغيرها.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 131790 إصابة والوفيات 1512، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 124067.

وكانت اللجنة العليا العمانية، قررت منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها لمدة أسبوع ابتداء من صباح الثلاثاء 22 ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 27 ديسمبر من العام الماضي، باشرت سلطنة عمان حملة تلقيح ضد كورونا، كما أنهت السلطات العمانية، إغلاق منافذها الحدودية البرية والجوية والبحرية في 29 ديسمبر الماضي.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة «الصحة ووقاية المجتمع»، تسجيل 3453 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 253261 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

‎وقالت الصحة الإماراتية، إنه تم تسجيل 5 حالات لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس إلى 745 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى تسجيل شفاء 3268 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالاتت التعافي من كورونا إلى 225374 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 188 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 147119 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 242 وفاة.

وأشارت الوزارة القطرية، في بيان، إلى شفاء 246 حالة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 143858، وفقا لمخا ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».