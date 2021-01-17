«البحوث» تجهز لإنشاء أول مدينة فلكية بالشرق الأوسط بجنوب سيناء

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عدد من الخطط والاستراتيجات يتم تنفيذها الفترة المقبلة، من أجل زيادة المنظومة العلمية والبحثية للمعهد، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بشأن اختيار موقع إنشاء أول مدينة فلكية في مصر والشرق الأوسط ستختص بكل مجالات الفلك.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ المدينة الفلكية بمنطقة الطور بمحافظة جنوب سيناء خلال العام المالي 2022-2022، موضحا أن المدينة الفلكية ستحتوي على «تليسكوب فلكي» كبير كالموجود في القطامية، وكذلك محطة رصد الحطام الفضائي ومتابعة الأقمار الصناعية ورصد النيازك والشهب، فضلا عن توفير أفضل الإمكانيات العلمية الحديثة في مجالات الفلك والرصد والتتبع للأحداث الفلكية.

البحوث الفلكية: افتتاح ثانِ محطة رصد للحطام الفضائي بمرسى مطروح 2021-2022

وأكد رئيس المعد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يتم البدء في التنفيذ وأعمال الانشاءات خلال العام المالس 2021-2022 ميلاديا، على أن تستغرق أعمال التنفيذ مدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات، مؤكدا أن علوم الفلك من الأنظمة والمقررات التي تسهم في الإرتقاء بمسيرة البحث العلمي.

وأشار القاضي، إلى أنه من المقرر افتتاح محطة رصد الحطام الفضائي والنيازك بمدينة مرسى مطروح خلال العام المالي 2021-2022، وذلك في إطار الشبكة التي يسعى المعهد لنشرها بمختلف أنحاء الجمهورية بشأن رصد ومتابعة الأقمار الصناعية المصرية في مدارها المخصص لها، وكذلك متابعة نشاط الشهب والنيازك.

وتابع القاضي، أنه يجرى العمل أيضا الفترة المقبلة على إنشاء محطة لرصد الحطام الفضائي، على أن يكون موقعها في مدينة الوادي الجديد، مؤكدا أن المعهد يحظى بدعم غير مسبوق من قيادات التعليم العالي الفترة الأخيرة.