مكافأة 1000 جنيه شهرية.. التفاصيل الكاملة لدعم«التضامن» لطلاب الماجستير

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إنه يتم تقديم كل سبل الدعم للطلاب المتفوقين من طلاب "كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة "في 10 جامعات في مصر من خلال تخصيص حاضنات لهم .

12 هدف لإنشاء الحاضنات بالجامعات

وأضاف هاشم لـ"الوطن"، أن الحاضنات تهدف إلى مايلى

- تعزيز سبل الحماية للطلاب غير القادرين، وذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للطلاب، وذلك من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

- تقديم الدعم في شكل دعم مالي شهري، أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث، وكذلك المشاركة في مؤتمرات دولية، أو غيرها من الخدمات التي تساهم في إستكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.

- توفير مكافآت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين، بنحو 1000 جنيه شهريًا للطالب المتفوق، بشرط أن يكون من الثلاثة الأوائل على مستوى الكليات.

- توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاثهم ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات.

- دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه سنوياً .

- صرف منحة مالية قدرها 1000 جنيه شهرياً ،وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية حتى يتم تخرجهم من الدراسات العليا.

- توعية الطلاب بالقضايا المجتمعية والتنموية التي تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعي.

- فتح باب التطوع والزيارات الميدانية للوزارة وللمشروعات القومية وللجمعيات الأهلية الشريكة.

- تعزيز قدراتهم العلمية والاقتصادية والانتاجية مما يساهم في الاستثمار فيهم.

- تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الفكر الإيجابي والتشاركي لبناء الدولة، حتى تتزايد فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

- تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا حتى يصبح لها دوراً إيجابياً في خدمة المجتمع والبييئة.

- تقديم منح مالية لإجمالي 350 طالبا جامعيا، منهم 250 طالبا تحت التخرج بقيمة 1000 جنيه شهرياً .

وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أنَّ المشروع سيُطبق تجريبيًا في 10 جامعات، ثم يتم توسيعه على نطاق 27 جامعة.