محطات مياه وجامعة ومناطق استثمارية.. مشروعات جديدة بالقليوبية في 2021

ينتظر محافظة القليوبية خلال عام 2021، طفرة كبرى في المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، حيث من المقرر أن يشهد هذا العام الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التى يجري العمل فيها على قدم وساق طبقا للمخطط الزمنى المحدد لها استكمالا لمسيرة البناء والإنجازات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

«الوطن» تستعرض هذه المشروعات وفق الجدول المخطط له الانتهاء لها في العام الجاري..

الطرق

من المنتظر خلال العام الجاري الانتهاء من أعمال الرصف بالعديد من الطرق يبلغ طولها 9.6 مليون متر بتكلفة تصل إلى مليار و700 مليون جنيه حيث جرى الانتهاء من بعضها ويجرى استكمال المتبقى منها خلال العام الحالى والأولويات جاءت وفقا لتقارير اللجان التى تم تشكيلها بكل مدينة ومركز بالتنسيق مع كلية الهندسة ببنها ووزارتى النقل والتنمية المحلية لتوفير الخدمة الجيدة لأبناء المحافظة ومن هذه المشروعات افتتاح كوبري أبو زعبل الجديد على ترعة الإسماعيلية بتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه للقضاء على المشكلات المرورية فى تلك المنطقة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق الدائرى بنطاق المحافظة بإشراف وزارة النقل والانتهاء من 4 كبارى علوية بمناطق الشرقاوية وقلما والشموت وكفر شكر وتطوير وإصلاحات 3 انفاق المشاه بشبرا الخيمة حيث يجري التنفيذ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بهدف توفير خدمة متميزة لأبناء المحافظة والحد من الحوادث حفاظا على المواطنين.

وتشمل مشروعات الطرق أيضا الانتهاء من المرحلة الثانية بمشروعى إنشاء كوبري قلما والشموت العلويين على طريق مصر إسكندرية الزراعى لافتتاحهما أمام المسافرين ومرتادى الطريق خلال أسابيع للقضاء على التكدسات المرورية وحماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث بتكلفة 435 مليون جنيه وتطوير طريق شركات البترول بمسطرد بقيمة 90 مليون جنيه.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

أوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن المحافظة شهدت توسعات وإنشاءات وإحلال وتجديد بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة الماضية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كوب ماء نظيف.

وأشار إلى انه جارٍ تنفيذ مشروعات صرف صحي لأكثر من 60 قرية وعزبة وإنشاء 6 محطات معالجة صرف صحي و51 محطة رفع وتوسعات 6 محطات معالجة صرف صحي بمدن ومراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية وشبين القناطر بتكلفة ما يقرب من 3 مليارات جنيه من المقرر افتتاح العديد منها نهاية يونيو المقبل وعدد آخر نهاية العام الحالى.

وأضاف مجاهد أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تستهدف توفير خدمة الصرف الصحي للقرى بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه سيتم الافتتاح الرسمى لمحطة مياه سرياقوس العملاقة والأكبر على نهر النيل خلال الشهور الأولى من العام وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بتكلفة 380 مليون جنيه لتوفير مياه شرب لأكثر من مليون نسمة.

مدينة العبور الجديدة

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من 14 مشروعاً خدمياً وتشمل 4 حضانات و4 مدارس للتعليم الأساسى ومدرستين للتعليم الثانوى ومدرسة رسمية و3 مراكز طبية و5 ملاعب مفتوحة ومركز شباب مصغر ومخبز ومبنى الشرطة والمطافى و13 مركزاً تجاريا لتوفير الخدمات وجذب السكان بالمدينة الجديدة التى تشمل 219 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الحرية بتكلفة 734 مليون جنيه و210 عمارات إسكان اجتماعى بحى الكرامة بتكلفة 671.8 مليون جنيه ومشروع سكن مصر بتكلفة 395 مليون جنيه و428 عمارة إسكان اجتماعي بتكلفة مليار و400 مليون جنيه ومشروع الإسكان الفاخر «جنة» بتكلفة 306 ملايين جنيه.

قطاع الصحة

قالت الدكتورة سعاد حتاته وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، إنه يجري التنسيق مع الوزارة لتوفير المعدات والأجهزة الطبية لـ4 مستشفيات «بنها العام وكفر شكر والقناطر الخيرية والخانكة» ومن المقرر افتتاح بنها العام وكفر شكر خلال الربع الأول من العام عقب انتهاء استلامهما من الشركات المنفذة بعد تلافي بعض الأعمال بهما، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح مستشفى القناطر والخانكة خلال هذا العام وبلغت تكلفة تلك المستشفيات مليارا و340 مليون جنيه.

قطاع الاستثمار

يجري العمل على قدم وساق في هذا القطاع لإقامة وإنشاء وتطوير 3 مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة على مساحة 15 ألف متر من المقرر افتتاحها نهاية العام ستتضمن أنشطة إدارية وتجارية وترفيهية وأخرى خاصة بصناعة التجزئة والهايبر ماركت ويقدر حجم الاستثمار بها مليار جنيه توفر 10 آلاف فرصة عمل لأبناء القليوبية.

قال أحمد منصور ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالقليوبية، إنه طبقا لتعليمات مسؤولي الهيئة بالقاهرة سيتم افتتاح المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة 46 فدانا قريبا وستخرج إلى النور تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج والتنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

قطاع الشباب والرياضة

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالمحافظة، إن المشروعات المزمع الانتهاء منها وافتتاحها خلال العام الجديد 18 ملعبا تطوير وإحلال وإنشاء جديد واستكمال تطوير مبنى المديرية وصالات الأنشطة بمركزى شباب أتريب ودندنا ونادى مسطرد الرياضى ونجيل صناعى بمراكز شباب سنديون وسرياقوس بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه دعم وزارة الشباب للملاعب.

قطاع التعليم العالي

قال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إنه تم البدء فى إنشاء الجامعة الأهلية بالعبور على مساحة 40 فدانا من خلال 6 شركات وطنية والمقرر الانتهاء منها خلال 10 أشهر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستضم برامج حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل وإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

الأبنية التعليمية

أعلنت المهندسة هالة شندى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية انه سيتم افتتاح 32 مدرسة عقب الإنتهاء من أعمال " الانشاء الجديد والاحلال والتوسعة والتعلية " تشمل 481 فصلا بتكلفة مايقرب من 52 مليون جنيه خلال العام الحالى مشيرة أنه سيتم إفتتاح مدرسة النور للمكفوفين وتشمل مبنى للدراسة وأخر للإقامة والمدرسة اليابانية ببنها على مساحة 13 الف و500 متر ويضمان 37 فصلا وبتكلفة 31 مليون جنيه فى العام الدراسى القادم

خريطة المشروعات الجديدة

أعلنت الدكتورة أماني إبراهيم مدير المشروعات بمحافظة القليوبية أن خريطة المشروعات الجديدة التى سيتم إفتتاحها منها على سبيل المثال وليس الحصر المنطقة الإستثمارية ببنها بتكلفة مليار و125 مليون جنيه و المصنع الجديد لحديد التسليح بشركة الدلتا للصلب بحي شرق شبرا الخيمة ب 163 مليون جنيه و ترميم قصر محمد علي بغرب شبرا الخيمة بتكلفة 155 مليون جنيه.و تطوير مجازر القناطر الخيرية وطوخ وقليوب ب 32 مليون جنيه.

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قال أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات وتم تشغيل البعض منها تجريبيا أمام الجمهور ويجرى على قدم وساق تنفيذ عدد من المشاريع بنطاق المحافظة وسيتم افتتاحها خلال العام الجاري فور الإنتهاء منها لتحقيق المزيد من الخدمات

وأوضح المحافظ أن المشروعات تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين