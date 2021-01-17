موجة أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى السبت

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعاتها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار على البلاد، خلال الفترة من الاثنين الموافق 18 يناير الجاري، حتى يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجاري.

كما أشارت الهيئة خلال بيانها إلى سرعات الرياح المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، مناطق نشاط حركة الرياح، وترصد «الوطن»، في هذا الصدد حالة الطقس المتوقعة، والمناطق المتعرضة لسقوط الأمطار، خريطة انتشار الشبورة، وفقا لما أعلنت عنه الأرصاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 18 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح، على فترات متقطعة.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري "كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية"، على فترات متقطعة.

ـ نشاط حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 19 يناير 2021

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

ـ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 20 يناير 2021

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

ـ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 21 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 22 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت 23 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

ونوّهت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.