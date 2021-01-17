أستاذ اقتصاديات نقل عن أهمية «القطار السريع»: لا يخدم الركاب فقط

أشاد الدكتور أحمد الشامي، أستاذ إقتصاديات النقل ودراسات الجدوي، بالعمل على إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، وذلك بدءً بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد 15 محطة، بطول 460 كم.

القطار السريع الذي ليس للركاب فقط ولكنه يشمل البضائع

وقال «الشامي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، إن القطار السريع ليس للركاب فقط ولكنه يشمل البضائع، كما أن القطار السريع يهدف لخدمة التجارة سواء كانت داخلية أو دولية لذلك هناك أهمية لهذا المشروع كونه يصل العلمين بالعين السخنة.

هناك فكر لتطوير الموانئ

وأوضح أستاذ إقتصاديات النقل ودراسات الجدوي، أن وجود منافذ بحرية مع مشروع القطار السريع يساهم في زيادة رواج التجارة الدولية بين موانئ البحر الأحمر والإسكندرية، فضلًا عن أن هناك فكر لتطوير الموانئ وهو ما يعطي أهمية إضافية لمشروع القطار السريع.

مشروع القطار السريع يساعد في تحقيق المخططات العمرانية

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد صلاح، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن القطار الكهربائي السريع سيوفر وقتا كبيرا في رحلة السفر بين جميع المناطق التي سيمر بها، وهذه الخطوة الهامة ستكون داعمة للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، كما أن مشروع القطار السريع يساعد في تحقيق المخططات العمرانية.

القطار السريع سيكون عنصر جذب للاستثمار والتنمية

وأشار صلاح، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن النقل الجماعي وانتشاره من شأنه أن يبث الطمأنينة بين المواطنين عند التنقل، فالقطار السريع سيكون عنصر جذب للاستثمار والتنمية، ويكون نواة للانتشار السكاني الذي ننادي به منذ 50 عامًا ويخفف العبء عن الوادي والدلتا.