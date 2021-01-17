قررت وزارة الأوقاف تخصيص 10 ملايين جنيه لصندوق الاستثمار الخيري للغارمين، في إطار جهود الدولة المصرية لتفريج كروب الغارمين والغارمات، وانطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، حيث اعتمد دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص المبلغ من الموارد الذاتية للوزارة لدعم صندوق الاستثمار الخيري للغارمين.

بروتوكول تعاون مع جامعة بور سعيد

في سياق متصل وقعّت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد لتدشين برامج تدريب الأئمة والواعظات، في إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعي المستمر في جميع المجالات.

حيث وقّع الشيخ جمال فتحي عواد مدير مديرية أوقاف بور سعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بور سعيد، اليوم، بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف بور سعيد والجامعة بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة بور سعيد.

دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية وآدابها

وأشار «فتحي» إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، وبناء المهارات الإعلامية.

كما يهدف أيضا إلى قضية الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

من جانبه، أشاد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا على أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة السويس مع توفير عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.