بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان لتدريب الأئمة

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، حيث أكد المحافظ أن وزير الأوقاف رجل مقاتل قراراته جريئة وأفكاره غير تقليدية، وذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية لأئمة أسوان، بحضور الوزير والمحافظ.

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بفعاليات الدورات التثقيفية الهادفة التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية للأئمة والواعظات، والتي تعد بمثابة مفتاح هام للتعلم والتأهيل المستمر، كما أشاد ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، مشيدًا برؤية وزير الأوقاف وأفكاره غير التقليدية.

مشاكل مساكن الأوقاف بأسوان

وقال محافظ أسوان إن وزير الأوقاف رجل مقاتل وقراراته جريئة، وقد أسهم بقراراته الجريئة والفاعلة في حل مشاكل مساكن الأوقاف بأسوان بأفكار جديدة، فهو يسعى دائما لسرعة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط من جهة، وتدفع عجلة العمل والإنتاج بهيئة الأوقاف المصرية من جهة أخرى.

كما أشاد بدور الأئمة في التوعية والتثقيف والدعوة الإسلامية السمحة وبدورهم البناء والفعال في نشر قيم التسامح والسلم الاجتماعي، والإيثار والتكافل، إضافة إلى إرساء قيم التعاون والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، مع ترسيخ روح الولاء والانتماء الوطني.

التوعية والتثقيف

يذكر أن وزارة الأوقاف وقعت اليوم بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة السويس، بشأن برامج تدريب الأئمة والواعظات، وبذلك تكون جامعة السويس هي الجامعة الثالثة التي توقع الوزارة معها بروتوكول تعاون، وجامعة أسوان الجامعة الرابعة.

حيث وقعت من قبل بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر وقعه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة عين شمس وقعه الدكتور محمود المتيني، والدكتور محمد مختار جمعة، حيث تهدف البروتوكولات لزيادة عمليات التدريب والتثقيف للآئمة والواعظات.