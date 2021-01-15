وزارة الأوقاف تمنح رسائل ماجستير ودكتوراه مجانية لـ«أئمة أسوان»

أعلنت وزارة الأوقاف، منح رسائل ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة أسوان، تكون مناصفة بين الوزارة وجامعة المحافظة، في إطار البروتوكول الذي وقع اليوم بينهما.

ووقع بروتوكولا تعاونيا، من جانب وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، ومن ناحية جامعة أسوان، الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، بحضور الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وشمل برتوكول التعاون برامج تدريب الأئمة بجامعة أسوان، في مجالات اللغة العربية، والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع، ومهارات التواصل الإعلامي؛ إذ اتفق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بالجامعة.

وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الوزارة بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل الأولى 50%، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية، ما دام مستمرا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه على من يرغب من أئمة أسوان في التسجيل لهذه المنح، تسجيل اسمه في الاستمارة المعدة لذلك بالإدارة التابع لها، بداية من الثلاثاء المقبل.

من جهته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن وزير الأوقاف رجل مقاتل قراراته جريئة، وأفكاره غير تقليدية، مشيدا بفعاليات الدورات التثقيفية الهادفة التي تعقدها الوزارة للأئمة والواعظات، والتي تعد بمثابة مفتاح هام للتعلم والتأهيل المستمر.

كما أشاد المحافظ ببروتوكول التعاون الذي وقع اليوم بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، منوها إلى أهمية دور الأئمة في التوعية والتثقيف والدعوة الإسلامية السمحة، ودورهم البناء والفعال في نشر قيم التسامح والسلم الاجتماعي، والإيثار والتكافل، بالإضافة إلى إرساء قيم التعاون والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، مع ترسيخ روح الولاء والانتماء الوطني.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية لأئمة أسوان، بحضور الوزير والمحافظ.