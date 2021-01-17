رئيس «محلية النواب»: مساءلة الحكومة أمام البرلمان «لن تكون شكلية»

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما حدث اليوم من قبل اللجنة العامة بمجلس النواب باستدعاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج «مصر تنطلق»، هو أمر «في السياق» بسبب وجود مجلس نواب جديد ورئيسه ووكلائه جدد، وأكثر من 400 نائب جديد، مؤكدا أن مساءلة الحكومة أمام النواب لن تكون شكلية.

مجلس النواب سيقوم بدوره التشريعي والرقابي للاستماع للحكومة

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحكومة الحالية تقدمت ببرنامج منذ عام 2018، وكان من البديهي أن يقوم مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي للاستماع إلى الحكومة، ويكون حاضرا فيها مؤشرات التقييم والأداء وما حققته الحكومة، وكذا أوجه القصور لدى بعض الوزراء، وهو أمر يستوجب المسألة الأعلى.

لو المسألة هتاخد إطار شكلي يبقي معملناش حاجة

وأوضح أنه وخلال الأيام القادمة، سيوضح قرار اللجنة العامة بأن يكون رئيس الحكومة حاضرا ويلقى رؤيته، وسيناقشه فيها النواب فيما قاموا بمراجعته من بيانات صادرة عن مختلف الوزارات عبر مجموعات عمل مشكله من مختلف لجان البرلمان: «لو المسألة هتاخد إطار شكلي يبقي معملناش حاجة، وحريصين بالانتقال من الشكلية إلى الموضوعية، والأرقام هي الحد الفاصل».

هتشوفوا أمور منضبطة خلال أيام

وأكد أن مجلس النواب الحالي مختلف تماما عن السابق، وخلال الأيام المقبلة سيحضر رئيس الحكومة للبرلمان، ويلقي بيانه وسيتم مناقشته فيه، كما سيحضر خلال الأيام المقبلة يوميا وزير أو اثنين لحين إتمام عملية التقييم الكاملة للحكومة، وسيتم تقييم الأداء بمنتهى الموضوعية والتجرد كونها مصلحة عامة: «مفيش مجاملات، وهتشوفوا أمور منضبطه خلال الأيام المقبلة».

وأشار إلى أن قانون «انتظار المركبات في الشوارع» لم يطلع عليه بعد، وسيجرى الاطلاع عليه، غدا، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية سيقارنون بين الملفات وما تحقق منها في برنامج الحكومة الذي سيتم مناقشته قريبا.