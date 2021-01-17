بريد الوطن.. جنوب

مِن جنوب الجنوب الخير يأتينا

ومِن شمال الشرق الشر يشوينا

والنعيم السودان يعـوم بـوادينا

ويملأ القلوب أعياداً وفنونا

فى بحار شهد الشعب الحنونا

وغِل غزة يغطينا بالغرغرينا

فى جحيم صيف الخادعينا

يسرقون دمى منذ ألف قرنِ

ويسكرون به مع أجحد جِن

وعظمنا فى شاحنات بالطنِ

وجُثثنا ملايين فأين الدفن؟

فى ليلٍ لا نور لنا ولا ماء

بل لتمويل الخونة الأذلاءِ

عبدة الشيكل وأشقر النساء

منذ المليك رمسيس النصرِ

إلى إبراهيم باشا فخر مصرِ

قاهر ملوك التُرك تتر العصرِ

شمالى الشرق بئر العُسرِ

وقبر القِيم والآمال واليُسر

ماذا جنينا مِن أولِ الشامِ؟

غير غدر الخائنين واللئامِ

توائم اليهود وغرام الحرامِ

وشعبى ينتج أُسود النجاح

الجريحة مِن إرهاب الأزلامِ

عبدالطيف أحمد فؤاد

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