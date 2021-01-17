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محمود مسلم

بريد الوطن.. جنوب

كتب:

بريد الوطن
08:54 م | الأحد 17 يناير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

مِن جنوب الجنوب الخير يأتينا

ومِن شمال الشرق الشر يشوينا

والنعيم السودان يعـوم بـوادينا

ويملأ القلوب أعياداً وفنونا

فى بحار شهد الشعب الحنونا

وغِل غزة يغطينا بالغرغرينا

فى جحيم صيف الخادعينا

يسرقون دمى منذ ألف قرنِ

ويسكرون به مع أجحد جِن

وعظمنا فى شاحنات بالطنِ

وجُثثنا ملايين فأين الدفن؟

فى ليلٍ لا نور لنا ولا ماء

بل لتمويل الخونة الأذلاءِ

عبدة الشيكل وأشقر النساء

منذ المليك رمسيس النصرِ

إلى إبراهيم باشا فخر مصرِ

قاهر ملوك التُرك تتر العصرِ

شمالى الشرق بئر العُسرِ

وقبر القِيم والآمال واليُسر

ماذا جنينا مِن أولِ الشامِ؟

غير غدر الخائنين واللئامِ

توائم اليهود وغرام الحرامِ

وشعبى ينتج أُسود النجاح

الجريحة مِن إرهاب الأزلامِ

                                                     عبدالطيف أحمد فؤاد  

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