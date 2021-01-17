بريد الوطن.. جنوب
كتب:
بريد الوطن
08:54 م | الأحد 17 يناير 2021
صورة تعبيرية
مِن جنوب الجنوب الخير يأتينا
ومِن شمال الشرق الشر يشوينا
والنعيم السودان يعـوم بـوادينا
ويملأ القلوب أعياداً وفنونا
فى بحار شهد الشعب الحنونا
وغِل غزة يغطينا بالغرغرينا
فى جحيم صيف الخادعينا
يسرقون دمى منذ ألف قرنِ
ويسكرون به مع أجحد جِن
وعظمنا فى شاحنات بالطنِ
وجُثثنا ملايين فأين الدفن؟
فى ليلٍ لا نور لنا ولا ماء
بل لتمويل الخونة الأذلاءِ
عبدة الشيكل وأشقر النساء
منذ المليك رمسيس النصرِ
إلى إبراهيم باشا فخر مصرِ
قاهر ملوك التُرك تتر العصرِ
شمالى الشرق بئر العُسرِ
وقبر القِيم والآمال واليُسر
ماذا جنينا مِن أولِ الشامِ؟
غير غدر الخائنين واللئامِ
توائم اليهود وغرام الحرامِ
وشعبى ينتج أُسود النجاح
الجريحة مِن إرهاب الأزلامِ
عبدالطيف أحمد فؤاد
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