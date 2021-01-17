تحديث الصناعة: لا يوجد تأثير سلبي على محركات السيارات العاملة بالغاز

قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مشروع مصر القومي لإحلال السيارات وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، هو ميزة كبرى، خاصة مع وجود الغاز في مصر، وهو ما يوفر شراء المحروقات من الخارج، وتحسين صحة البيئة والمواطنين، حيث إنه وفي عام 2020 تم تحويل أكثر من 47 ألف سيارة، ولا يوجد تأثير سلبي على محركات السيارات العامله بالغاز.

التحويل موفر للتكلفة بنسبة 50%

وأضاف «عبدالكريم»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التحويل موفر للتكلفة بنسبة 50%، وهو ما سيعكس زيادة في دخل المواطن بشكل شهري، كما أن استخدام الغاز الطبيعي سيقلل من استيراد المحروقات من الدول الخارجية، ما سيوفر العملة الصعبة.

تم تيسير الإجراءات على المواطنين في التقسيط

وأوضح أن إحلال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما، سيوفر الطاقة النظيفة وتحسين للبيئة وتكلفة قليلة على المواطن، كما تم تيسير الإجراءات على المواطنين في التقسيط، وسيتم إحلال السيارة القديمة بسيارة حديثة، وتأخذ الدولة السيارة القديمة وسيكون كمقدم للسيارة الجديدة، ويتم تقسيط سعر السيارة الجديدة على مدار 10 سنوات بفائدة لن تتجاوز الـ3%.

وجود محطات غاز متحركة خلال الوقت الراهن

وأكد أن هناك تعليمات رئاسية؛ لوجود عدد كبير من محطات تزويد السيارات بالغاز، بخلاف وجود محطات غاز متحركة خلال الوقت الراهن، وعدد المحطات سيزيد ليكافئ كل التوسع المرجو في إطار تحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف من السيارات التي جرى تحويلها من البنزين للغاز، ومنها سيارات الأجرة وتعمل بشكل جيد وناجح، وهي مبادرة اختيارية، ولكن لها مزايا عدة للأشخاص الذين يسعون إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز مستقبلا.