لميس الحديدي: رئيس الوزراء لن يقدم برنامجا جديدا أمام البرلمان غدا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، غدا سيكون موجودًا أمام البرلمان، لتقديم الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، الذي بدأ في عام 2018، ومن المقرر أن ينتهي في عام 2022 «كشف حساب»، والتحديات التي تواجهها، كما سيمثل وزير التموين ووزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب غدًا، أما يوم الثلاثاء، فإنه سيشهد زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الإعلام للمجلس، أما وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التعاون الدولي سيزوران المجلس يوم الأربعاء، أما وزيرا الشباب والرياضة وقطاع الأعمال العام، فإنهما سيزوران المجلس يوم الخميس.

وتابعت، أن رئيس الوزراء لن يقدم برنامجا جديدًا، لكنه سيقدم الموقف التنفيذي من برنامجه الذي قدمه في عام 2018، مشيرةً إلى أن أي تعديل وزاري هو حق أصيل لرئيس الجمهورية كما ينص الدستور ويعرض ذلك في حال اللجوء إليه من قبل الرئيس على البرلمان للحصول على الثقة".

ومن المقرر أن يحضر رئيس مجلس الوزراء، غدا الإثنين، الجلسة البرلمانية للبرلمان، إذ أشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن الدكتور مصطفى مدبولي سيحضر جلسة المجلس على خلفية القرار الذي وافق عليه البرلمان، باستدعاء الحكومة لكي ترد على بعض الملاحظات التي وردت بشأن برنامج «مصر تنطلق 2018-2020».

وفي وقت سابق وافق البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على القرارات التي جرى إصدارها عن اجتماع اللجنة العامة، التي انعقدت في أولى جلساتها اليوم، بخصوص وجود ملاحظات على أداء الحكومة.