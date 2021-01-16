«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال: تصل سرعتها لـ26 كم وتمتد للقاهرة

حذرت الهيئة العامة لـالأرصاد الجوية، من نشاط حركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، خلال الفترة من الأحد، الموافق 17 يناير الجاري، حتى يوم الأحد، الموافق 19 من الشهر نفسه، موضحة أنّ الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتمتد للقاهرة الكبرى والوجه البحري.

ويرصد «الوطن»، في هذا الصدد حالة الطقس، سرعات الرياح المتوقعة، ومناطق نشاط حركة الرياح، وفقًا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي يقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سرعات الرياح المتوقعة الأحد 17 يناير

ـ تصل سرعة الرياح لـ22 كم/ الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون جنوبية غربية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ20 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل لـ26 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعة الرياح المتوقعة 24 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل سرعة الرياح لـ17 كم/الساعة، شمالية غربية نشطة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح 18 كم/ ساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح لـ6 كم/ ساعة، شمالية غربية معتدلة.

سرعات الرياح المتوقعة الاثنين 18 يناير

ـ تصل سرعة الرياح لـ14 كم/الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون جنوبية غربية معتدلة.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ10 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية، معتدلة، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل لـ21 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعة الرياح المتوقعة 15 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية معتدلة تنشط أحياناً، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل سرعة الرياح لـ15 كم/الساعة، شمالية غربية معتدلة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح 12 كم/ ساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح لـ12 كم/ ساعة، شمالية معتدلة.

سرعات الرياح المتوقعة الثلاثاء 19 يناير

ـ تصل سرعة الرياح لـ18 كم/الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون غربية، نشطة.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ16 كم/الساعة، وتكون غربية نشطة، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل لـ22 كم/الساعة، وتكون شمالية غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعة الرياح المتوقعة 20 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل سرعة الرياح لـ14 كم/الساعة، شمالية غربية معتدلة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح المتوقعة 14 كم/ ساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح لـ14 كم/ ساعة، شمالية غربية معتدلة.