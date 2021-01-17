زفاف نادر حمدي يشهد الظهور الأول لـ 3 متعافيين من كورونا

إحتفل امس الموزع الموسيقي نادر حمدي بحفل زفافة في حضور عدد من اصدقائة المقربين في الوسط الفني، وقد شهد الحفل الظهور الأول لـ3 متعافيين من فيروس كورونا في الوسط الفني.

الفنان عمرو مصطفي

وحرص علي حضور حفل الزفاف الفنان عمرو مصطفي في أول ظهور له بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين في ديسمبر الماضي إصابة المطرب والملحن عمرو مصطفي بفيروس كورونا.

وكتب خالد، عبر حسابه على «فيسبوك»: «أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى بوستيف (إيجابي) كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله».

ليعلن عمرو ليلة رأس السنة شفائة من كورونا وكتب عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «كل عام وحضرتكم بخير سنة سعيدة علينا كلنا الحمد لله على الشفاء وهدية أول السنة بعد قليل أغنيتي الجديدة مع أختي الغالية شيرين عبد الوهاب، نبدأ السنة الجديدة بيها كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إيهاب وأمير انتظروها».

كريم فهمي

كما حرص الفنان كريم فهمي حضور الحفل في أول ظهور اجتماعي له بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا في ديسيمبر الماضي خلال الاستوري الخاص عبر انستجرام وكتب فهمي: «إيجابي كورونا.. الحمد لله»

ليعلن في أول يناير الجاري تعافيه من الفيروس قائلا: «الحمد لله نتيجة المسحة سلبيه بفضل الله ودعواتكم والتفاؤل، والله التفاؤل علاج كفاية نشر أخبار وصور سلبيه، يارب اشفي الجميع».

ريم العدل

كما حضر حفل الزفاف مصممة الازياء ريم العدل والتي أصيبت بالفيروس في بدايه الموجه الثانيه في نوفمبر الماضي وكتبت ريم عبر «فيسبوك» : «رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف».

وأضافت: «بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع».

لتعلن بعد أسبوعين من العزل وتلقي بروتوكول العلاج تعافيها من الفيروس ونشرت العدل نتيجة تحليل كورونا عبر حسابها، معلقة: «تم بحمد الله.