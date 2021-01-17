عرض سعودي إماراتي لتحويل حياة عمر خورشيد إلى عمل فني

قال إيهاب خورشيد، شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد، إنه تلقى عرضًا من مُنتج سعودي، شريكًا في شركة إنتاج «سعودية – إماراتية – مصرية» أمس السبت، عن رغبته في تحويل حياة شقيقه إلى عمل فني، كونها مليئة بالعديد من المحطات البارزة التي تستحق أن تُترجم في صورة فنية.

وأكد «خورشيد»، لـ«الوطن» أن الأسرة رحبت بهذا العرض على الفور، كونه بمثابة تكريم لعمر خورشيد بعد وفاته، موضحًا أنه سيعقد جلسات عمل خلال الفترة المُقبلة مع المُنتج السعودي، بشأن الاتفاق على الخطوط العريضة التي سيدور حولها العمل.

عمل فني

وأوضح، أن الأحاديث الأولية دارت بشأن إنتاج فيلمين سينمائيين، أحدهما حول عمر خورشيد، وآخر عن اعتماد خورشيد، متابعًا: «أعتقد أنه سيتم دمجهما في عمل فني واحد، وقد يكون مسلسل درامي وليس فيلم سينمائي، إذ سيتضح الأمر بشكل نهائي فور جلسات العمل التي ستجمعني بالمنتج قريبًا».

وأشار إلى أن الجهة الإنتاجية لم تستقر على فريق العمل بعد، أو المؤلف الذي ستُسند إليه مهمة كتابة القصة، قائلًا: «كل ذلك الكلام سابق لعهده».