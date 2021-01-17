شقيق عمر خورشيد يكشف طريقة موت أخيه: «مات مدبوح»

كشف إيهاب خورشيد، شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد، سر تقبل العزاء مرة أخرى في شقيقه بعد مرور أربعين عاما على رحيله، قائلا: «قررنا نأخذ العزاء في أخي بأنه التزام داخلي بيني وبينه، وحسيت أني لازم أترحم عليه، ولكن واضح أن الناس عارفة حاجات وفيه معطيات ظهرت جديدة عن حادثة وفاته أنا اترحمت عن أخويا فقط».

وقال خورشيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «واضح في حاجات ظهرت بموضوع مقتله وفي صلة ربط بين أحداث كثيرة على الساحة ولا أريد تحمل مسؤولية قناعات تخصني على المستوي الشخصي».

وتابع: «أخويا اتقتل، واتدبح في رقبته وتقرير الطبيب الشرعي أثبت كدة، ومحدش جرأ وقال، كنا هنتكلم قدام مين أياميها؟ الوحيدة اللي كانت بتقول كانت اعتماد خورشيد، واللي كان بيقرب منها أو أولادها بيرفدوه من الشغل، ومراته عملت حديث قبل ما تموت بأسبوع اعترفت فيه إن فيه غموض بالنسبة لها».

واختتم حديثه: «ربنا هيحاسب الظالم في يوم من الأيام وأمي هيتعرف دورها أنها كانت وطنية ولكنها اتظلمت».