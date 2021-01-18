هل تقطع الخدمة في حال نفاد رصيد عداد المياه مسبق الدفع؟

يتساءل عدد كبير من مستخدمي عداد المياه مسبق الدفع أنه في حال نفاد رصيد الشحن بالعداد هل يتم قطع الخدمة عن المستهلك؟

وأكد مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب بالبحيرة أنه عند استهلاك 80% من الرصيد يتم قطع المياه فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لإعادة الضغط مرة أخرى والتوجه إلى مركز الشحن لشحن الكارت قبل استهلاك الـ20% الاحتياطى.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه فى حالة نفاد رصيد العميل بعد الساعة 1 ظهرا تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالى، لافتا إلى أنه فى حالة نفاد رصيد العميل يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالى ويتم احتساب الاستهلاك بالسالب لحين الشحن مرة أخرى ويتم خصم المبلغ من الرصيد الجديد.

وتنشر «الوطن» 11 مستندا يجب على المواطن إحضارها والتقدم بها إلى فرع شركة مياه الشرب التابع لها لتركيب عداد المياه.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- سند الحيازة أو الملكية.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

-الرخصة «صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن».

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

9 إجراءات مطلوبة لتركيب العداد

- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

- سداد قيمة المعاينة والملف.

- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط.

- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد الانتهاء من تقديم الخدمة.