فاتن حمامة مع والدتها وأبناءها في صور تنشر لأول مرة

حصلت «الوطن» على صورة حصرية تُنشر لأول مرة، من حياة الفنانة فاتن حمامة، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، قبل خمسة أعوام، عن عمر ناهز 84 عامًا، نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وظهرت «سيدة الشاشة العربية»، في الصور التي اختص بها الدكتور عمرو المليجي، ابن شقيقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وأستاذ كلية الطب بجامعة القاهرة، «الوطن»، وهي بصحبة أبناءها، وكذلك والدتها وأشقاءها.

وتظهر فاتن حمامة، في تلك الصورة، بصحبة أبناءها «طارق» و«نادية» خلال فترة طفولتهما في إحدى أماكن التنزه خلال العطلة الصيفية، فيما تتواجد في الصورة التالية بصحبة شقيقتها الراحلة «ليلى».

وتظهر والدة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لأول مرة، من خلال تلك الصورة، خلال حفل زفاف ناهد شقيقة «فاتن».

وفي إحدى المناسبات العائلية، التقطت تلك الصورة التي تظهر فيها فاتن حمامة، بجوار شقيقتها «ليلى» وزوجة شقيقها اللواء منير حمامة.

اليوم الأخير

وكان الدكتور عمرو المليجي، قد كشف كواليس اليوم الأخيرة في حياة فاتن حمامة، مؤكدًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ فاتن حمامة، لم تشعر بأي متاعب صحية في الأيام الأخيرة لها، وكانت تُمارس حياتها بشكل طبيعي، موضحًا أنها صباح يوم الوفاة طالبت زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، بالخروج سويًا إلى أحد الأماكن، ومن ثم التوجه إلى النادي بشأن تناول وجبة الغذاء.

وأوضح أن فاتن حمامة عادت إلى المنزل برفقة زوجها، ولم تُعاني من أي متاعب صحية، وفي تمام الساعة الخامسة عصرًا تقريبًا، وخلال دخولها الحمام، شعرت بألام شديدة، سقطت أرضًا على أثرها، لتُفارق الحياة بعدها، مؤكدًا بقوله: «لحظة الوفاة جات سريعة، وماكنتش بتتردد على المستشفيات، وجالها هبوط حاد في الدورة الدموية».