قبول استقالة رئيس حي بالإسماعيلية بعد ظهوره في فيديو وهو يسب مواطنة

أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم، عن قبول استقالة عادل الألفي، رئيس حي ثالث الإسماعيلية، بعد فيديو تطاوله على مواطنة.

وقال اللواء شريف بشارة، إنه جمع الفتاة ووالدها ورئيس الحي اليوم الأحد بمكتبه وقام رئيس الحي بالاعتذار لهما.

وأضاف «يُهمني في المقام الأول كرامة المواطن وألا يحدث أي مساس بكرامته ومن يخطئ يحاسب ولكم دون أي مساس بكرامته».

وتابع، «أكدت لهم خلال اللقاء أن اعتذار رئيس الحي ليس له أي علاقة بالمحاسبة، ولا تعدي على كرامة أي مواطن لأنها كرامة محافظة بالكامل».

وقال إن ماحدث من رئيس الحي هو خروج عن المألوف وماحدث لا يجوز أن يمر، مشيرا إلى أن الواقعة منذ بدايتها وهي تحت التحقيقات لاتخاذ قرار بها.

وقال «من أول يوم في الإسماعيلية قلت المخطئ سيحاسب، هذا أمر ليس به أي جدال والحساب يأتي دون المساس بالكرامة».

وتعليقا علي الواقعة، قال بشارة، إن اكتشاف رئيس الحي لثلاث إصابات بين العاملين في ديوان الحي كان سببا في توتره، إضافة إلى تخوفه من دخول أي مواطن لمنع انتقال العدوى.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد التقي منذ قليل، إسراء إبراهيم، صاحبة واقعة «فيديو» حي ثالث الإسماعيلية، الذي ظهر فيه رئيس الحي وهو يسبها.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن أولوياته هي إرضاء كافة المواطنين، وأنه نبه على ضرورة التعامل مع جميع المواطنين وحل مشاكلهم بشكل لحظي وعاجل كأولوية أولى لجميع العاملين بالمحافظة.

من جانبه قدم العميد عادل الألفي، رئيس الحي، اعتذاره للمواطنة ووالدها، مؤكدا أنه منذ الواقعة حاول الوصول لها لإرضائها على سوء التفاهم، وتفهم والدها الموقف.

وكان رئيس الحي قد اكتشف وجود أكثر من حالة اشتباه بين العاملين بديوان الحي، الأمر الذي دفعه بإغلاق الديوان وتعليق العمل لمدة 3 أيام متتالية، إلا أن مشادة وقعت مع مواطنة أمام ديوان الحي تحولت في الإسماعيلية لقضية رأي عام بسبب سب رئيس الحي لها.

وبحسب الفيديو ظهر شخص في الفيديو قال لها إنه رئيس حي ثالث الإسماعيلية، مهددا الفتاة بطلبه النجدة حال عدم مغادرتها بعد إصرارها على الدخول لديوان الحي.

وقالت المصادر إنه تم اكتشاف أكثر من حالة «اشتباه كورونا» داخل الديوان يوم الأحد 3 يناير، وبناء عليه تم التنبيه بالإغلاق الإثنين قبل حدوث المشادة بيوم واحد لتعقيمه.

وقالت إسراء ابراهيم، فني أشعة، إنها حضرت لديوان الحي الثلاثاء 5 يناير الجاري لمحاولة إنهاء بعض الأوراق ووجدت باب الحي مغلق بسبب التعقيم.

وأضافت «أبلغت مسؤول الأمن بانتظاري لحين انتهاء التعقيم وبعد لحظات خرج موظف آخر وقالي مفيش شغل النهاردة وبكرة».

وقالت إنها تعجبت حينها من وقف العمل على مدار 3 أيام، وطلبت منهم فتح الباب لإنهاء أوراقها إلا أنه طلبها تم رفضه لعدم وجود موظفين.

وقالت إنه مع تحركها، لاحظت وجود أكثر من موظف بشبابيك ديوان الحي، الأمر الذي جعلها تعود مرة أخرى وتطالبهم بفتح الباب قائلة «أنا مأجرة شقة في نطاق الحي ومالكها راجل كبير في السن ولا يقوى على الخروج كثيرا خاصة في هذه الظروف».

وتابعت بأن شخصا خرج من بلكونة في المبنى، وقال لها إنه رئيس الحي وطالبها بالمغادرة حالا وإلا سيطلب لها شرطة النجدة، «قالي: امشي يابت من هنا. فقلت له: بت في عينك، وتطور الأمر لمشادة قال لي فيها: هنزل اضربك بالجزمة».

وأكدت إسراء على أن الواقعة مر عليها أكثر من أسبوعين وأنها لم تتخذ أي إجراء باعتباره موقف وانتهى، إلا أنها فوجئت اليوم بظهور وانتشار فيديو الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي.