القصة الكاملة لحفلة الجنس الجماعي بالقطامية: بطلاها طبيب ومراهقة

حفلة جنس جماعي وصور وفيديوهات مخلة.. هو ملخص لما دار في شقة بالقطامية، شهدت واقعة هتك عرض مراهقة، على يد طبيب بعد انتهاء حفلة كانت تضم أصدقاء آخرين للفتاة وللمتهم، وتمكنت الشرطة من القبض على الطبيب المتهم متلبسا مع الفتاة، بعدما تقدمت صديقة الأخيرة ببلاغ، مفاده بأن صديقتها تمارس الرذيلة مع شاب.

بلاغ للشرطة

تلقت غرفة عمليات النجدة استغاثة من فتاة، تقول فيها إن صديقتها تمارس الرذيلة مع طبيب فى إحدى شقق القطامية، وانتقلت الشرطة إلى محل الواقعة، حيث تمكنت من ضبط الطبيب والفتاة فى وضع مخل، وأكد المتهم خلال مناقشته أنهما كانا بصحبة آخرين من صديقات الفتاة «فتاتين وشابين»، وأنهم شرعوا فى فعلتهم بعد انصرافهم.

قاصر

وتبين من خلال الفحص والتحريات أن الفتاة المضبوطة مع الطبيب المتهم قاصر، وأنها حضرت إلى الشقة بصحبة أصدقاء لها، وبعد انصرافهم مارست الرذيلة مع المتهم، حتى تم القبض عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة ومحضر ضبط المتهمين، حيث تم إثبات أن الفتاة قاصر، وأثبتت التحريات أن المتهم هتك عرضها، وتم إخطار النيابة العامة.

صور وفيديوهات مخلة

حرزت الشرطة صورا على هاتف المتهم والفتاة، ومن بينها صور وفيديوهات لهما في أوضاع مخلة، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة والصور والفيديوهات، وإرفاقها بمحضر الواقعة، وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهم.

تحقيقات وحبس

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، ونسبت له اتهاما بممارسة الرذيلة وهتك عرض فتاة قاصر، بعد ضبطهما متلبسين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتى أكدت أن الطبيب والفتاة مارسا الرذيلة، وأن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من صديقة الفتاة مفاده بأنها مع الطبيب فى إحدى الشقق بالقطامية، كما أكدت التحريات أن الفتاة توجهت إلى هناك برضاها.

وأمرت النيابة بحبس الطبيب احتياطيا على ذمة التحقيقات على أن يُراعى التجديد لها فى المواعيد القانونية المحددة، كما أمرت بحبس الفتاة أيضا، ونسبت لها اتهاما بممارسة الرذيلة.