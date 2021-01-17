أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 17 يناير: الدولار يستقر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرار سعريا في كل البنوك وشركات الصرافة، وفق آخر تحديث للبنوك اليوم الأحد 17 يناير 2021.

وكان الجنيه المصري قد حقق 7 قروش خلال النصف الأول من العام الجارى ليباع بـ15.71 في عدد كبير من البنوك مقابل 15.78 جنيها بدايه العام الجاري.

البنوك الأعلى سعر لشراء وبيع الدولار اليوم

كريدي أجريكول

يباع الدولار بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء.

العربي الأفريقيي الدولى

يباع الدولار بـ15.73 مقابل 15.63جنيه للشراء.

بنك البركة

يباع الدولار بـ15.73 مقابل 15.63جنيه للشراء.

الأهلي الكويتي بيريوس

يباع الدولار بـ15.73 مقابل 15.63جنيه للشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدولار فيه 15.73 مقابل 15.63جنيه للشراء.

المصري الخليجي

يباع الدولار بـ15.73 مقابل 15.63جنيه للشراء.

المشرق

يباع الدولار بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء.

الكويت الوطني

يباع الدولار بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء.

المصري لتنمية الصادرات

يباع الدولار بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء.

الاستثمار العربي

يباع الدولار بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء.

البنوك الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار

البنك الأهلي المصري

يباع الدولار بـ15.71 مقابل 15.61 جنيه للشراء.

بنك مصر

يباع الدولار بـ15.71مقابل 15.61 جنيه للشراء.

بنك مصر إيران للتنمية

يباع الدولار بـ15.71 مقابل 15.61 جنيه للشراء.

بنك بلوم

يباع الدولاربـ15.72 مقابل 15.62 جنيه للشراء.

بنك قناة السويس

يباع الدولار بـ15.72 مقابل 15.62 جنيه للشراء.

بنك المصري المتحد

يباع الدولار بـ15.72 مقابل 15.62 جنيه للشراء.

بنك عودة

يباع الدولار بـ15.72 مقابل 15.62 جنيه للشراء.

بنك التجاري الدولي

يباع الدولار بـ15.72 مقابل 15.62 جنيه للشراء.

بنك التعمير والإسكان

يباع الدولار بـ15.72 مقابل 15.62 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية

يباع الدولار بـ15.72 مقابل 15.62 جنيه للشراء

الأهلي المتحد

يباع الدولار بـ15.72 مقابل 15.62 جنيه للشراء.

فيصل الإسلامي

يباع الدولار بـ15.72 مقابل 15.62 جنيه للشراء.

أعلى سعر لشراء العملات الأوروبية

سعر اليورو

يباع في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بـ19.07 جنيه للشراء.

سعر الاسترليني

يباع فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بـ21.35 جنيه للشراء.

العملات العربية

سعر الريال السعودي

يباع بـ4.17 جنيه في بنك المشرق وبنك المصرف العربي الدولي وبنك hsbc وبنك قطر الوطني.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، في بنك المصرف العربي الدولي وبنك قطر الوطني وبنك hsbc.