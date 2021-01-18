كل ما تريد معرفتة عن العدادات الذكية: 12 ميزة «حسب استهلاكك»

«العدادات الذكية، كارت الكهرباء، الشحن الإلكتروني» كلها مصطلحات لا يخلو منها أي بيت حاليًا، كل الأسئلة لا تدور إلا حولها، وهذا حال كل منظومة جديدة تنتهجها الحكومة، وحاليًا، تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي، ضمن خطة للتحول إلى الشبكة الذكية لتغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبقة الدفع لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع للمشتركين باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.

ترشيد الاستهلاك ومتابعة الأحمال يوميًا

وسيحقق المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية مميزات عديدة سواء لصالح شركات توزيع الكهرباء أو المشتركين منها القضاء على شكاوى فواتير الاستهلاك من قبل المواطنين، إضافة الي خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع و خفض تكلفة قراءة العدادات العادية واكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات مع القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات وترشيد الاستهلاك من خلال متابعة الأحمال اليومية والشهرية للمواطن.

12 ميزة للعداد الذكية

ترصد «الوطن» مميزات العداد الذكي وما يتمتع بتقنية مُتقدمة لقراءة وتحديد البيانات ومعالجتها مما يضمن الحصول على أداء أفضل في كل من تحصيل واستخدام الكهرباء.

- يتمّ تركيبه في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك ويعمل عبر كروت الشحن، ويتمّ شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك ويتم تركيبه حاليًا دون رسوم.

- وفي حالة رغبة المشترك نقل إلى عقار آخر يجب إخطار الكهرباء حتى يتمّ نقله كما هو بالاسم نفسه، إلى العقار الجديد، وتتميز هذه العدادات بأنّها تتيح كل التسهيلات الممكنة حيث يحق للعميل تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

- تتحمل وزارة الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية للمشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد.

- يحتوي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة أو من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه «حسب الاستهلاك».

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح حيث تتمّ المحاسبة طبقًا للاستهلاك الفعلي.

- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم العداد الذكي بإنذاره حال قرب نفاذ الرصيد.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل: «الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات/ساعة، وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات واستهلاك الشهر السابق، و12 شهرًا سابقة، والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، وإظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت ووزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد».

- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

- تلافي مشكلات القراءات الخطأ مع المستهلكين.

- يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.

الخريطة الكاملة للمناطق التي تم تركيب العدادات الذكية بها

وتستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة للاماكن التي تمّ تركيب العدادات الذكية بها ضمن المشروع التجريبي الذي تنفذة شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات

- شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة بمنطقتي «العبور ومدينة نصر» بإجمالي 53 ألف عداد.

- شركة توزيع جنوب القاهرة بمنطقتي «6 أكتوبر والشيخ زايد» بإجمالي 50 ألف عداد.

- شركة توزيع الإسكندرية بمنطقتي «وسط الإسكندرية وبرج العرب» بإجمالي 39 ألف عداد.

- شركة توزيع القناة بمنطقة «العاشر من رمضان» بإجمالي 50 ألف عداد.

- شركة توزيع جنوب الدلتـا في «طنطا» بإجمالي 30 ألف عداد.

- شركة توزيع مصر الوسطي في «المنيا وأسيوط» بإجمالي 28 ألف عداد.