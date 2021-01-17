بريد الوطن.. يا نواب منشأة القناطر.. اتحدوا

عانت دائرة منشأة القناطر بالجيزة، وما زالت تعانى، من مشاكل عديدة، أهمها عدم وجود خطة شاملة للنهوض بمدنها وقراها، بداية من تراكم القمامة والمياه بشوارعها، ووجود مقالب زبالة بمداخلها، وعدم وجود صرف صحى آدمى، مما ترتب عليه انتشار الحشرات والأمراض بها، وتهديد المنازل، وحياة الناس أصبحت فى خطر، كما أن الوحدات الصحية تحتاج إلى متابعة وتطوير، لتقدم خدمة صحية تليق بالمواطنين، وتوفير سيارات إسعاف فى كل قرية، وتنظيم الأسواق ومراقبة جشع التجار، وتحجير الترع والمصارف لتستوعب المزيد وتجنب الحوادث، وإنارة واستكمال تمهيد الطرق، وضبط خطوط المواصلات والسائقين، ومتابعة مراكز الشباب.. كل ما سبق فى معظمه من أعمال المحليات التى تحتاج لمتابعتكم المستمرة، بل نستطيع تنفيذ ما هو أعظم منه باتحاد السادة نواب دائرة منشأة القناطر عن مجلسى الشيوخ والنواب، فلو تم عمل اجتماعات دورية على مستوى النواب، تطرح فيها مشكلات الدائرة كلها، من أجل حلها، أو وضع إطار زمنى لذلك، وتقسيم المهام والأعباء بينكم، لنهضت الدائرة كلها، وأعتقد أنكم قادرون على ذلك، فلديكم الخبرة والدراية، والمعرفة الجيدة بمشاكل الدائرة أكثر منا.

وفى النهاية.. نعلم أن دوركم التشريع والمراقبة، لكننى أدعوكم جميعاً للتنسيق فى ما بينكم، والاتحاد من أجل نهوض دائرتكم نهضة حقيقية تكون مضرب المثل، وهذا هو المأمول منكم، ونحن نعقد عليكم آمالاً عريضة نرجو تحقيقها إن شاء الله.

رزق عبدالمنعم خليف

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