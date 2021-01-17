بريد الوطن.. ضرورة تغيير خطاب تنظيم الأسرة يا مسئولون

إلى متى تخاطب الدولة الأمة فى موضوع تنظيم الأسرة بالعاطفة والتردّد والتلعثم أحياناً؟ متى تسن القوانين الملزمة والحازمة فى تنظيم أعداد الأسرة، خاصة فى الأرياف والمجتمعات الفقيرة؟ ومتى يكف رجال الدين عن محاربة هذا التوجّه فى الخفاء، ظناً منهم أن هذا مخالف لقدر وإرادة الله؟ وكأن الله ما نظم ملكه ومخلوقاته، متى يوجّه قادة الدعوة الأئمة فى مناقشة وعرض هذا الموضوع فى خطب الجمعة بدلاً من الخطب المملة والمعادة والرتيبة؟ فكل مشاريع وخطط الدولة تذهب هباءً منثوراً فى ظل هذا السيل العرم من التنافس على الذرية والعزوة. لن يقتنع الناس إلا بقانون رادع لكل العقول النائمة فى العسل.

حسن جاب الله - مرشد سياحى

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