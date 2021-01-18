ميناء الإسكندرية: انهيار كوبري الدخيلة شائعة

نفت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ما جرى تداوله من أنباء مغلوطة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن انهيار كوبري الدخيلة الجديد الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي.

وأكدت هيئة الميناء في بيان لها، اليوم، أن ما يتردد بشأن انهيار الكوبري ما هو إلا أنباء مغرضة مخالفة تماماً للحقيقة وتهدف إلى زعزعة الثقة في نفوس المواطنين .

وأوضحت الهيئة، أن الحركة المرورية بكوبري الدخيلة تسير بشكل طبيعي دون أية معوقات .

وشهدت الإسكندرية، طقس غير مستقر تسبب في غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن المعدلات الطبيعية، تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى التي اجتاحت المدينة منذ أيام.

وقالت هيئة ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أية بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير، وتستمر عادة لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

كانت محافظة الإسكندرية حذرت من تعرض المدينة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة الشدة.

وناشدت المحافظة ‏المواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظروف الجوية المتوقعة.