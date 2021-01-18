عجّل بنقل ورش سيارات النقل الثقيل من صقر قريش يا محافظ القاهرة

نعاني نحن سكان منطقة صقر قريش بالمعادي الجديدة الحي الكندي أشد المعاناة من تكدس ورش النقل الثقيل وسط التجمعات السكانية، بكل ما تمثله هذه الورش من عشوائية وفوضى، وما تتسبب فيه من التلوث السمعي والبصري وانتشار تجارة المخدرات وتعدد الجرائم، ونحن عائلا لدينا أطفال صغار نخشى عليهم من الجو المحيط بنا، وسبق أن تقدما بعدة شكاوى للمحافظة ولحي البساتين الذي نتبع له وكان الرد في كل مرة أنه جاري نقل الورش، وذلك منذ عام 2011، نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التدخل من أجل نقل الورش وإنقاذنا وأسرنا من الفوضى التي لا تنهي.

عن الأهالي

صلاح عبدالفتاح محمد