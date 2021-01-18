تحصين 5.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في 2020

كشفت وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، عن اجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال 2020 بلغ حوالي 5.5 مليون رأس، بينما تم تحصين 24.1 مليون طائر تم ضد انفلونزا الطيور.

ووفقا لإنفوجراف أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لها، حول ملخص أنشطة الهيئة خلال عام 2020، تمّ زيارة 4060 قرية لتنفيذ خطة الترصد النشط واكتشاف البؤر المصابة بالأمراض الوبائية لفحص 282 ألف رأس حيوان في 70 ألف منزل، كذلك هناك 245 ألف رأس تمّ اختبارها لمرض البروسيلا، و210 آلاف رأس تمّ اختبارها لمرض الدرن، و38 الف رأس حيوان تمّ تحصينها ضد السعار.

وأوضح الملخص أنَّه تمّ أيضًا رش 6 مليون رأس حيوان لمكافحة الطفيليات الخارجية مجانا، كذلك 3312 رأس حيوان تمّ علاجها من الطفيليات الداخلية، و1.9 مليون رأس أغنام وماعز تم علاجها في حملات التجريع السيادي لمكافحة الطفيليات مجانا، و40 ألف رأس حيوان تمّ علاجها من الأمراض الإنتاحية.

وفي مجال زيادة فرص التصدير إلى الخارج، هناك 14 منشأة دواجن مصرية تمّ اعتمادها من «OIE» خالية من أنفلونزا الطيور، وجار اعتماد 28 منشأة أخرى، كذلك تمّ إصدار حوالي 16300 موافقة استيرادية/ تصديرية للسلع والمنتجات ذات الأصل الحيواني، كما تمّ الإشراف على تصدير 14 جوادًا لدول الاتحاد الأوروبي، كما تمّ فتح باب تصدير الأسماك إلى دول: «إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، أمريكا، كندا، كوريا»، ورفع الحظر على تصدير أسماك البلطي إلى الأردن.

وفيما يتعلق بمجال التفتيش والرقابة والإشراف، تم ضبط 1846 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمي تمّ ضبطها، وتحرير 11630 محضر بالمخالفات، كما تم اغلاق 812 مركز وعيادة مخالفة لبيع الأدوية واللقاحات البيطرية تمّ إغلاقها، وتم الإشراف على ذبح 1.8 مليون رأس بالمجازر، ونتج عن عمليات السلخ 1.8 مليون من جلود الحيوانات، كما تمّ إصدار 162 شهادة تسجيل لمستحضرات بيولوجية وبيطرية، و42 شهادة تسجيل مبيدات حشرية بيطرية، كذلك 419 ترخيص مركز لبيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية.

وفي مجال التحسين الوراثي للماشية، تمّ تنفيذ التلقيح الاصطناعي لـ216 ألف رأس من الأبقار والجاموس، وإنتاج 248 ألف من قصبات السائل المنوي المجمد، كذلك تمّ رفع كفاءة 45 وحدة بيطرية، وهناك 11 وحدة في محافظتي أسيوط وسوهاج تمّ تطويرها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وجار إسناد 18 وحدة أخرى في 5 محافظات للتطوير.

وبالنسبة للبرنامج القومي لترقيم وتحصين الماشية، تمّ ترقيم وتسجيل 1.2 مليون رأس، كما جرى إصدار 2.8 مليون بطاقة لحيوانات المزرعة، وفي إطار دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، تمّ تطهير وتعقيم 166 ألف منشأة.

وفيما يتعلق بدعم حدائق الحيوان والحفاظ على الحياه البرية، تمّ دعم حدائق الحيوان بـ«3 زرافات، و3 ضباع، و3 الباكا»، كما تمّ إنشاء وافتتاح حديقة الطفل بحديقة حيوان الجيزة.

كذلك تمّ تنفيذ 15 مصادرة لمكافحة تهريب الحيوانات البرية، نتج عنها ضبط «174 كروان صحراوي، 113 ببغاء افريقي ، 14 طائر زينة، 5 محنطات، 10 سلحفاة، 7.5 كجم من العاج، 26 طائر بري مذبوح، بينما تمّ تصدير 314 رسالة من الحيوانات والطيور والزواحف إلى الخارج واستيراد 35 رسالة، كذلك تمّ إكثار 1232 طائر و78 حيوانًا بحدائق الحيوان، وإصدار 25 ترخيصًا تمّ لمنشآت الحياة البرية».