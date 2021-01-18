الملا: نستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة في العام الجديد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً، مع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال في خطة العام المالي الحالي 2021- 2022 والتي تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة، ضمن خطة الوزارة لزيادة أعدار المستفيدين من هذا النشاط الذي يقدم خدمة حضارية واقتصادية للدولة والمواطن.

11.8 مليون وحدة سكنية إجمالي إجمالي المستفيدين من المشروع منذ بدء النشاط

وأوضح الملا أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يسير بخطى متميزة محققاً نتائج أعمال في خطة العام المالي الحالي بلغت نسبتها 55% منذ بداية يوليو الماضي وحتى منتصف شهر يناير الحالي، وذلك رغم التحديات المفروضة من جائحة كورونا ليصل إجمالي المستفيدين من المشروع إلى أكثر من 11.8 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر منذ بدء النشاط، لافتاً إلى أنَّ الدعم الرئاسي والحكومي للمشروع ساهم بقوة في تحقيق أهداف التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.

ومن المخطط خلال خطة العام المالي الحالي توصيل الغاز الطبيعي لما يزيد عن 60 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة في عدد من محافظات الجمهورية، وقد تمّ تدفيع الغاز فعلياً إلى 34 منطقة منها منذ بداية العام المالي الحالي، وفق ما ذكره وزير المالية.

ووجه الملا، بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين، حيث تمّ تركيب 90 ألف عداد ومخطط الانتهاء من تركيب 600 ألف عداد بنهاية العام المالي.

وخلال اللقاء، تمّ مناقشة الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن مبادرة «حياة كريمة» تطوير القرى الأكثر فقراً، كما تمّ استعرض موقف تقدم الأعمال في مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة والتي تتضمن في مرحلتها الأولى التوصيل إلى 5625 مخبزاً ضمن المناطق المتصلة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية يتم العمل على الانتهاء حالياً من 1800 مخبز تمّ تسليمها من هيئة السلع التموينية وهذه المخابز كلها ستعمل بالعدادات مسبوقة الدفع.

حضر الاجتماع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ونائبه للتخطيط والمشروعات ومساعديه لمشروعات التوصيل ورؤساء شركات «بتروجت وغاز مصر «تاون جاس وغاز الأقاليم وغاز القاهرة وسيناء للغاز وصيانكو وأوفرسيز ومجموعة طاقة وناتجاس والفيوم للغاز وماياجاس».