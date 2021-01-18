رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالمراسيم الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي في غضون 6 أشهر خلال العام الجاري 2021.

وأكّد رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي لهذه الانتخابات الهامة التي ستجرى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، واستعداده للمشاركة في مراقبتها وتقديم كل الدعم لإنجاحها، باعتبارها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية في المقام الأول، ومدخلاً أساسيًا لا ، وتمكيناً للشعب الفلسطيني الشقيق لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية.

كما رحب رئيس البرلمان العربي بالردود الإيجابية من الفصائل الفلسطينية بشأن تحديد موعد الانتخابات، ويدعو جميع أطياف الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه الانتخابات والعمل على تذليل كل العقبات من أجل إنجاحها.