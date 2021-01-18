رئيس مدينة الشروق يؤكد: كورونا لن يوقفنا ومشروعاتنا مستمرة

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الجهاز يقدم ما بوسعه لتوفير كافة الخدمات والراحة لسكان المدينة، حيث انتهى الجهاز من العديد من المشروعات خلال العام الماضى، ومستمر حتى الآن، دون أن يمثل انتشار فيروس "كورونا"، عائقا أمام تحقيقها.

ومن أبرز الإنجازات التى قدمها الجهاز لقاطنى المدينة، والتى تمس حاجة سكانها وهى التمكن من إمتلاك شبكة مواصلات خارجية وداخلية، لتسهيل حركة السكان، حيث تم ربط ثلاث خطوط خارجيه إلى مناطق ميدان العباسية، ومحطة مترو سراى القبة، والقاهره الجديدة.

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى تشغيل 20 أتوبيسا مجهزا للربط بين مدينة الشروق والمدن المحيطة بها، لسهولة الحركة من وإلى المدينة.

وأوضح "الغيطى" أن إجمالى الإستثمارات بقطاع الطرق بلغ 259 مليون جنيه، حيث تم إستهداف خلق محاور جديده وتطوير المحاور الحالية، حيث تم إنهاء تنفيذ أطوال بلغت 20كم، بمحورى جمال عبدالناصر، ومحور أحمد عرابى، والبدء فى تنفيذ المحور الموازى وتطوير الميادين بالمدينة.

كما أكد "الغيطى" أن الجهاز مستمر فى توفير كافة الخدمات فى جميع المجالات، لخدمة سكان المدينة، وتوفير حياة هادئة لهم.

وأضاف رئيس الجهاز أنه يتم صيانة ورفع كفاءة ثلاث محاور رئيسية بالتخطيط واللافتات وإنهاء أعمال التطوير الحضرى بالإسكان الإقتصادى في51 مربع سكنى. بالإضافة إلى إنهاء أعمال التطوير للطرق وتنسيق الموقع لستة أحياء سكنية والتى تعادل نسبة 25% من أحياء المدينة، وأيضاً تطوير الطرق في 10 أحياء بنسب إنجاز متقدمة وقد ساهمت تلك المشروعات فى جذب الإستثمار للمدينة.