«إسكان وخدمات ومرافق».. إنجازات مدينة الشروق خلال عام 2020

إنجازات عدة شهدتها مدينة الشروق، خلال عام 2020؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتهاء العديد من مشروعات الإسكان، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل العديد من الأحياء، التي كان لها الأثر في خلق مناخٍ آمن لجذب الاستثمار في المدينة.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه على رأس الإنجازات التي تمس حاجة قاطني المدينة، تم التمكن من امتلاك شبكة مواصلات خارجية وداخلية على أعلى مستوى، وربط 3 خطوط خارجية إلى مناطق (ميدان العباسية - محطة مترو سراى القبة – القاهرة الجديدة)، فضلا عن تسليم «مكتبة الطفل» لهيئة الكتاب، وتجهيزها للتشغيل تحت اسم «مركز الكاتب المصري»، بجانب زراعة وتجميل مساحة 250 فدانا.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه فيما يخص قطاع الخدمات، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 5 مدارس، وأكبرها «النيل الدولية»، باستثمارات من الجهاز بلغت نحو 75 مليون جنيه، وتخصيص أول مدرسة كأكاديمية للفنون، والبدء في إجراءات تنفيذ مدرسة سعة 42 فصلا خلال 2021 ضمن خطة الجهاز، وتسليم قطعة أرض لإنشاء أول مدرسة للمتفوقين لهيئة الأبنية التعليمية، وقطعة أرض لإقامة مجمع معاهد أزهرية، والانتهاء من تنفيذ حضانة، وبدء إجراءات تنفيذ حضانتين.

وبحسب المهندس عبدالرؤوف الغيطي، يضاف إلى ذلك الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية ورفع كفاءة وتطوير شامل لمقر الإسعاف، وتخصيص 6700م2 لوزارة الصحة كتوسعات للمستشفى القائم، وإنشاء سوق منافذ الخير، ومول تجاري هو الأول من نوعه بالمدينة باستثمارات من الجهاز، وجاري التجهيز لتشغيله، والانتهاء من تنفيذ 18سوقا تجارية، بإجمالي 210 محال، تم بيع 11 محلا تجاريا، و 6 صيدليات، والانتهاء من تنفيذ مركز شباب.

وجارى تشغيل ملعبين ثلاثيين، بجانب تشغيل وحدة الدفاع المدني الثانية بالإسكان العائلي، و20 أتوبيسا مجهزا بهدف الربط بين مدينة الشروق والمدن المحيطة.

وأشار «الغيطي» إلى أنه تم توفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات لأبناء مدينة الشروق؛ إذ أتيح 35 موقعا بمقابل الإشغال، لإقامة مشاتل والتوسع في مشروع شارع شباب الشروق، وتوفير 7 منافذ بأنشطة مختلفة بمناطق وأحياء المدينة، منوها إلى أنه تم استغلال مساحة 100ألف م2 بحرم خطوط البترول، والتنسيق لتنفيذ المرحلة الأولى من متنفس «منتزه الشروق»، بمساحة 40 ألف م2، والبدء في المرحلة الثانية على مساحة 60 ألف م2.

أما ملف الطرق، فقد استهدف خلق محاور جديدة وتطوير الحالي؛ إذ تم الانتهاء من تنفيذ طرق بأطوال بلغت 20 كم، بمحوري جمال عبدالناصر وأحمد عرابي، والبدء في تنفيذ المحور الموازي للقطار الكهربائي وتطوير الميادين، وصيانة ورفع كفاءة 3 محاور رئيسية بالتخطيط واللافتات، وإنهاء أعمال التطوير الحضرى بالإسكان الاقتصادي لـ51 مربعا سكنيا، والفاخر لـ42 عمارة، وفقا لرئيس الجهاز.

وفيما يتعلق بمنظومة الصرف الصحي، انتهي من المرحلة الأولى من مشروع تأهيل رافع 3 بالكامل ورفع قدرته من 36 ألف م3/يوم إلى 60 ألف م3/يوم، والبدء في تجارب التشغيل، تمهيدا لدخوله الخدمة، وكذا إنهاء تنفيذ خط طرد بديل قطر 1200مم، وزيادة بالوعات المطر إلى 5 آلاف بلاعة لتغطي أنحاء المدينة كافة، وطرح أعمال رفع كفاءة رافع 4 لرفع القدرة من 57ألف م3/يوم إلى 85ألف م3/يوم.

أما قطاع الزراعة، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم زيادة الرقعة الخضراء وإظهار مدينة الشروق بالمظهر الجمالي المطلوب، حيث تم الانتهاء من زراعة وتشجير وتركيب شبكات ليضاف للمساحة السابق زراعتها 315 فدانا، ليصبح الإجمالي 565 فدانا مع تدعيم محورين بالزهور والنخيل، والتوسع في الزراعات الذاتية من خلال النهوض وزيادة إنتاج شتلات الزهور والأشجار بمشتل الجهاز بعدد يفوق 35 ألف شتلة زهور وشجيرات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، نه فيما يخص المشاركة المجتمعية، فقد توفرت المستلزمات الطبية في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا، بالتنسيق بين رجال الأعمال ومجلس الأمناء، ومنها دعم مستشفى الشروق العام بجهاز تحليل صورة دم كامل (CBC)، و4 أجهزة حقن محلول آلى بقيمة 100ألف جنيه، مع رفع كفاءة شبكة الغازات بحوالي 130 ألف جنيها، واستكمال بناء توسعات بنك الدم في حدود 80 ألف جنيه، وتنفيذ فراشة وحواجز العزل في حدود 40 ألف شهرياً، وملء أنابيب الأكسجين الخاصة بالعناية بمبلغ 150 ألف جنيها، وتوفير العديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية، بجانب تعقيم وتطهير الأسواق التجارية والمنشآت الخدمية.