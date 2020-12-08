جهاز مدينة الشروق يطرح محلات جديدة بمنافذ الخير

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، فتح باب الحجز بمنافذ الخير لـ 12 نشاطا بـ11 محلا، بمنافذ الخير لعدد من الأنشطة المتنوعة مثل الخضر والفاكهة، والجزاوة، وغيرة من الأنشطة والمجالات المتنوعة.

وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، سيتم اختيار الفائزين عبر قرعة علنية يدوية، تقام يوم الخميس الأخير من شهر ديسمبر، على أن يبدأ التقديم بداية من اليوم وحتى 17 من ديسمبر الجاري.

وأوضح، أن المشروع يهدف لتوفير فرص عمل لسكان المدينة، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما يهدف للتيسر على المواطنين، ولايجوز التقديم لأكثر من فرد واحد فقط في الأسرة الواحدة، ويلتزم المتقدم بتقديم برنت تأمينات، وفيش جنائي، وتقدم الطلبات من اليوم وحتى 17 من ديسمبر الجاري.

مساعد نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد توسعات السوق الحضارية "منافذ الخير" ومشروعات الزراعة والتجميل بمدينة الشروق

كان المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أجرى بجولة تفقدية بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز، لتفقد أعمال توسعة السوق الحضارية "منافذ الخير"، حيث مر على التوسعات الجارية بالأقسام المتخصصة، والتي تعد كامتداد "لمنافذ الخير" القائمة، مشيدا بما تم إنجازه بتلك الأقسام وإعدادها للتشغيل.

كما شملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة، متابعة مشروعات الزراعة بالمدينة، والمتضمنة مشروعات زراعة وتجميل المسطحات الخضراء بالمناطق من الأولى إلى السادسة "عمارات"، ومنطقة إسكان المستقبل، حيث أشاد بسير خطة العمل، مؤكدا على أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على ما تم إنجازه من زراعة وتجميل بتلك المناطق.

وكان المهندس المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أوضح أن الأقسام الجديدة، تم تخصيصها لبيع سلع "اللحوم - الدواجن - الأسماك"، حتى يتم فصلها عن الأنشطة الأخرى، كما تم تنفيذها على أعلى مستوى من التشطيبات بمشاركة المجتمع المدني.

وتضمنت الأقسام التي نفذت بمساحة (500م2) 16 منفذا مجهزا بما يلزم من مصادر "كهرباء – مياه"، ووصلات الصرف الصحي، بالإضافة إلى أرضيات وحوائط من البورسلين والسيراميك بهدف التمكن من النظافة على الوجه الأمثل، وحتى لا يتضرر أى من رواد المنافذ وجارٍ التجهيز والتشغيل قريبا.

وكان رئيس الجهاز، أشار إلى أن الأقسام ستكون إضافة مهمة لتجربة السوق الحضرية لتحقيقها الموازنة السعرية للسلع المختلفة المقدمة للمواطنين والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في ظل توفير البديل لهم.

وكان رئيس جهاز مدينة الشروق، أوضح استمرار أعمال الزراعة مع تكثيف فرق العمل والصيانة أولاً بأول بمشروعات الزراعة والتجميل بمناطق العمارات كوسيلة جذب مهمة لإقامة السكان، مشيرا إلى أن أعمال زراعة المسطحات الخضراء بمنطقة إسكان المستقبل مستمرة تباعا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة تنسيق الموقع وإحلال وتجديد شبكة المياه والصرف بكل قطاع يتم تجهيزه للزراعة، لتكتمل الصورة الحضارية لأول وأكثر مناطق تشهد كثافة سكانية بمدينة الشروق.