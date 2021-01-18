التحفظ على 34 ألف عبوة سجائر بميناء الإسكندرية قبل تصديرها لحيفا

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 34 ألف عبوة سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، اليوم الاثنين، حاولت شركة تصديرها إلى ميناء حيفا.

كانت جمارك الصادر بميناء الإسكندرية أحبطت محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

وردت معلومات سرية إلى رجال الجمارك وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد الاشتباه في قيام شركة «س.ل.أ»، بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم ARKU245315/7 بيان جمركى رقم 2684 لسنة 2021.

وطبقا للمستندات تشمل الشحنة 630 كرتونة منتجات زجاجية مصدرة إلى ميناء حيفا، إلا أنه بتمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة «إكس راي»، تبين وجود كثافات متماثلة ومتعددة.

جرى استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية وأمنية لجرد مشمول الحاوية، عثرت على 215 كرتونة تحوي 3440 خرطوشة بإجمالي 34 ألف و400 علبة سجائر أجنبية الصنع بدون منشأ ماركة Manchester وغير ملصق عليها طابع.

وقرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نفت ما جرى تداوله من أنباء مغلوطة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن انهيار كوبري الدخيلة الجديد الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي.

وأكدت هيئة الميناء في بيان لها، اليوم، أن ما يتردد بشأن انهيار الكوبري ما هو إلا أنباء مغرضة مخالفة تماماً للحقيقة وتهدف إلى زعزعة الثقة في نفوس المواطنين .