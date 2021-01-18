رئيس «جنوب الوادي» يسلم الأرض المخصصة لإنشاء الجامعة الأهلية

سلم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الأرض المخصصة لإنشاء جامعة جنوب الوادي الاهلية، إلى الجهة المنفذة، اليوم، في حضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة، منسق ملف الجامعة الأهلية، والدكتور أحمد كمال نائب رئيس الجامعة, والدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة وعضو اللجنة الهندسية للجامعة الاهلية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة جنوب الوادي الأم سجلت قصة نجاح في إعداد ملف الجامعة الأهلية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة لتنمية إقليم جنوب الصعيد من خلال إنشاء جامعات أهلية تعتبر تعليما وسطيا بين الخاص والحكومي لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن إنشاء الجامعة الاهلية سيخدم قطاعا كبيرا من مواطني جنوب الصعيد وتعمل على جذب الانظار بتوفير معظم التخصصات العلمية والكوادر الفنية، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة حالة وسطية بين الجامعات الحكومية والخاصة وستقدم برامج علمية مميزة وجارى استكمال باقي الاجراءات لبدء الدراسة بها في القريب العاجل.

وأكد «غرباوي»، أنه يعمل على تقديم حلول عاجلة لمختلف المطالب التي تطرأ داخل الجامعة ودعمه لكل الكليات في شتى المجالات للرقي بمستوى الجامعي علميا والقيام بدورها على أكمل وجه، كما أن الجامعة تعمل على تطبيق برنامج التحول الرقمي لكافة القطاعات والكليات داخل الجامعة .

ولفت الدكتور أحمد عكاوي منسق جامعة جنوب الوادي الأهلية أن الجامعة الأهلية ستقدم برامج تعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم التوجهات الوطنية وأيضا الاحتياجات التنموية للإقليم حيث تشمل التخصصات الجديدة في المجالات العلمية والصحية والانسانية.