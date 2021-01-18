خطوات التسجيل في «دليفري التموين»: السلع هتوصل لحد باب بيتك

في ظل ظهور فيروس كورونا ومجابهة انتشاره، دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة «دليفري» للسلع الاستهلاكية للبطاقة التموينية، ومع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالتوجه نحو رقمنة الدولة المصرية واستحداث الكثير من الخدمات التى تقدم للمواطن عبر المنصات الإلكترونية

وفعّلت وزارة التموين مؤخرًا العديد من الخدمات الإلكترونية، سواء كانت عبر بوابة مصر الرقمية، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وسوف تطلق الوزارة بدءا من مطلع يوليو المقبل، استخراج بطاقات التموين الجديدة بشكل إلكتروني عبر موقع دعم مصر، والتي سيكون لها شروط محدد ستعلن عنها الوزارة قريبا، أيضًا ستطلق معها الوزارة، خدمة توصيل سلع التموين لمنازل المواطنين، عن طريق أن تتولى شركة توصيل وشحن مهمة استلام السلع التموينية من البقال التمويني التابع للمواطن، وتوصيلها للمنزل.

ويرصد التقرير التالي خطوات خدمة توصيل السلع المنزلية لبطاقة التموين:

- الدخول لأبلكيشن مخصوص للسلع التموينية عبر منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.

- تسجيل اسم المواطن صاحب بطاقة التموين.

- تسجيل الرقم القومي.

- تسجيل رقم بطاقة التموين واسم البقال التمويني التابع له ومنطقته الجغرافية

- بمجرد التسجيل هتظهر قائمة السلع المكونة من 20 سلعة استهلاكية.

- يختار صاحب بطاقة التموين السلع التي يريدها.

- كتابة العنوان بشكل مفصل وتصل له السلع في اليوم التالي بتكلفة 10 جنيهات رسوم خدمة.

وبدأت وزارة التموين بالتفاوض مع إحدى الشركات، على ألا تزيد رسوم التوصيل للمنزل على 10 جنيهات مهما كان عدد أفراد البطاقة.

وتعتبر منصة بوابة مصر الرقمية التي توفر للمواطن كل الخدمات التموينية عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر، مثال استخراج بطاقات بدل فاقد وتالف والجديدة، والفصل الاجتماعي، ونقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، إضاقة الزوجة أو أحد أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين وكذلك تفعيل البطاقة، طلب الرقم السري، والذي ساهم بشكل كبير في تخفيف التكدس والزحام داخل المكاتب التموينية، إضافة إلى تحسين وإنهاء الخدمة في وقت قصير.