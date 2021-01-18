تحرير 17 ألف مخالفة عدم ارتداء الكمامة في آخر 24

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 17740 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ17536 شخصا، و204 أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وأضافت أنه جرى تحرير 618 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وتابعت بأنه جرى تحرير 224 مخالفة في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1255 أرجيلة.